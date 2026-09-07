Ushuaia avanza con el retiro de vehículos abandonados en distintos barrios

La Municipalidad de Ushuaia continúa con las tareas de relevamiento y retiro de vehículos abandonados en distintos sectores de la ciudad, como parte de los operativos destinados a liberar espacios públicos y reducir la presencia de chatarra en los barrios.

Los trabajos son realizados de manera conjunta entre la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas y la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos. Una vez retiradas, las unidades son trasladadas al predio ubicado junto al relleno sanitario.

El procedimiento incluye un relevamiento periódico para detectar vehículos abandonados que ya no cuentan con los componentes indispensables para su funcionamiento y permanecen ocupando espacios en distintos puntos de Ushuaia.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, acompañó uno de los operativos y explicó que las tareas forman parte de un trabajo que el área realiza de manera permanente.

Ferreyra señaló que el Municipio continuará avanzando con este tipo de intervenciones en los barrios, siguiendo los lineamientos planteados por el intendente Walter Vuoto, con el objetivo de mejorar el ordenamiento y las condiciones de los espacios públicos.

Los operativos forman parte de una política municipal que apunta a retirar progresivamente vehículos fuera de uso que permanecen abandonados en la vía pública y que, además de ocupar lugares de estacionamiento, generan acumulación de residuos y deterioro del entorno urbano.