Más de 950 jóvenes participaron de una jornada para conocer carreras y opciones de formación

Más de 950 jóvenes participaron de una nueva edición de la Expo Académica “En Carrera a mi Proyecto”, una iniciativa destinada a acercar a estudiantes secundarios las diferentes alternativas educativas, universitarias y de formación en oficios disponibles para continuar sus estudios.

La actividad fue organizada por el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, la Dirección de Juventudes y la Subsecretaría de Educación, y estuvo dirigida principalmente a alumnos que transitan los últimos años del nivel secundario.

Durante la jornada, los estudiantes pudieron recorrer los distintos espacios, recibir información sobre carreras y propuestas formativas y conversar con representantes de las instituciones participantes para conocer contenidos, modalidades de cursada y posibles salidas profesionales.

La propuesta incluyó además un ciclo de charlas con profesionales y referentes de diferentes sectores, quienes compartieron experiencias vinculadas con sus trayectorias académicas y laborales, con el objetivo de brindar herramientas a los jóvenes que comienzan a definir su futuro educativo.

De la actividad también participaron estudiantes del Colegio Trejo Noel de Tolhuin, quienes pudieron asistir a partir de un trabajo coordinado entre los municipios de ambas ciudades.

Entre las instituciones que formaron parte de la exposición estuvieron la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el Centro Politécnico Malvinas Argentinas, UCES, CENT Nº35, el Instituto Superior del Profesorado Río Grande, ISES, el Bachillerato Popular, IURP, la Armada Argentina y la Escuela de Policía, entre otras.

La Expo Académica forma parte de las acciones destinadas a generar espacios de orientación para quienes se encuentran próximos a finalizar la escuela secundaria y deben comenzar a decidir entre continuar una carrera universitaria, una formación terciaria o capacitarse en distintos oficios.