Malvinas: cayeron las acciones de Rockhopper y Navitas tras el anuncio de Milei, pero Sea Lion sigue en marcha

El impacto se sintió rápidamente en los mercados. Los títulos de Rockhopper llegaron a caer más del 10% en Londres durante la jornada y posteriormente moderaron la pérdida, mientras que Navitas también retrocedió en la Bolsa de Tel Aviv.

La reacción bursátil se produjo después de la cadena nacional en la que Milei anticipó un endurecimiento del régimen de sanciones argentino. Pero el punto más relevante del anuncio no pasa únicamente por Rockhopper y Navitas. El Gobierno pretende extender las restricciones hacia accionistas, directivos y proveedores que participen de las operaciones petroleras desarrolladas en Malvinas.

Frente a ese escenario, las dos compañías salieron rápidamente a defender Sea Lion y buscaron llevar tranquilidad a sus inversores. Sostuvieron que las medidas anunciadas desde Buenos Aires no deberían producir un impacto material sobre el proyecto y ratificaron el calendario previsto.

Navitas controla el 65% de Sea Lion y actúa como operadora, mientras Rockhopper posee el 35% restante. Los planes mantienen el comienzo de las perforaciones para principios de 2027 y la primera producción de petróleo para 2028.

Por ahora, entonces, Sea Lion sigue en marcha.

Pero detrás de Rockhopper y Navitas existe una estructura empresarial mucho más grande y posiblemente allí se encuentre el verdadero alcance de la ofensiva anunciada por la Argentina.

Un proyecto petrolero de esta magnitud no depende solamente de quienes poseen las licencias. Necesita bancos, inversores, aseguradoras, buques especializados, empresas de ingeniería, servicios petroleros, logística, tecnología y decenas de proveedores internacionales para poder funcionar.

Y Milei anticipó que pretende avanzar precisamente sobre esa cadena.

La cuestión adquiere especial importancia porque algunas de esas compañías internacionales pueden tener simultáneamente negocios, inversiones, contratos o intereses económicos dentro de la Argentina continental.

Ahí aparece una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿qué ocurrirá con una empresa internacional que participe como proveedora de Sea Lion y al mismo tiempo pretenda desarrollar negocios en territorio argentino?

El alcance definitivo dependerá de la letra del decreto y del proyecto de ley que impulse el Ejecutivo. Hasta conocer esos textos, no puede afirmarse que las medidas vayan a impedir el desarrollo petrolero.

Las propias compañías sostienen exactamente lo contrario.

Rockhopper y Navitas remarcaron que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades isleñas y respaldadas por el Reino Unido, y afirmaron que los últimos anuncios argentinos no modifican sus planes.

El mercado, sin embargo, reaccionó.

La caída no quedó limitada a las dos empresas de Sea Lion. Borders & Southern Petroleum, que posee intereses petroleros en otra zona de las Islas pero no participa directamente del proyecto, también registró pérdidas en Londres.

Eso no significa que Sea Lion haya quedado en riesgo inmediato. Significa algo diferente: los inversores incorporaron las nuevas sanciones argentinas como un factor que merece ser considerado.

El desafío para la Argentina será transformar el anuncio político en una herramienta capaz de producir consecuencias concretas.

Porque sancionar nuevamente a Rockhopper o Navitas puede tener un efecto limitado si ambas compañías no poseen activos relevantes dentro del país. Distinto podría ser el escenario si las restricciones alcanzan a proveedores internacionales que necesitan mantener operaciones, inversiones o contratos en territorio argentino.

Sea Lion entra así en una etapa decisiva. Las petroleras mantienen 2027 para comenzar las perforaciones y 2028 para producir el primer petróleo.

La Argentina intenta ahora intervenir sobre la estructura económica que permitirá hacerlo.

Las acciones ya sintieron el anuncio. Falta saber si las sanciones podrán atravesar los mercados y llegar hasta las empresas que, desde distintos lugares del mundo, hacen posible Sea Lion.