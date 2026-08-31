China con Fernández, Estados Unidos con Milei: mientras Ushuaia discute, los británicos avanzan con los chinos en el nuevo puerto de Malvinas

Durante la presidencia de Alberto Fernández, Gustavo Melella volvió a colocar el Polo Logístico Antártico entre las prioridades provinciales. En 2021, el propio Gobierno fueguino reconocía que se trataba de una iniciativa que arrastraba “décadas de postergaciones”. La Provincia profundizó además sus vínculos con China y Melella sostuvo entonces que Beijing era un socio estratégico de la Argentina y que Tierra del Fuego buscaba inversiones de ese origen.

La discusión creció todavía más en 2022 y 2023, cuando apareció el proyecto de la empresa china Shaanxi Chemical Industry Group. El memorándum contemplaba un polo petroquímico y una terminal portuaria multipropósito. No era la Base Naval Integrada ni el Polo Logístico Antártico, y mezclar ambos proyectos sería incorrecto, pero la iniciativa terminó colocando a China en el centro de la discusión geopolítica sobre infraestructura estratégica en Tierra del Fuego.

En marzo de 2022, durante el gobierno de Fernández, se colocó finalmente la piedra fundamental de la Base Naval Integrada. La obra debía ampliar las capacidades logísticas argentinas, prestar asistencia a buques y fortalecer la posición del país en el Atlántico Sur y la Antártida.

Después cambió el Gobierno nacional y también cambió el socio que ocupó el centro de la escena.

En abril de 2024, Javier Milei vino a Ushuaia para encontrarse con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. El Presidente habló de fortalecer la relación estratégica con Washington y señaló que estaba en la ciudad para seguir los avances de la Base Naval Integrada. Estados Unidos reemplazó a China en buena parte de la discusión política fueguina.

Otra vez aparecieron las acusaciones. Para unos, los chinos significaban entregar una posición estratégica. Para otros, acercarse a Estados Unidos era prácticamente ceder soberanía.

Cuatro años después de colocada la piedra fundamental, el último avance físico general oficialmente cuantificado de la Base Naval Integrada es del 9,13%. El proyecto contempla un muelle de aproximadamente 1.050 metros, infraestructura antártica, instalaciones para el Área Naval Austral, talleres, depósitos y viviendas. Todavía resta ejecutar buena parte de aquello que alguna vez fue presentado como una transformación estratégica para Ushuaia.

Y mientras acá seguimos mirándonos el ombligo, enfrente están haciendo otra cosa.

La ilegítima administración británica de las Islas Malvinas avanza con un nuevo puerto destinado a reemplazar la envejecida estructura de FIPASS. El proyecto es considerado por las propias autoridades isleñas como infraestructura crítica para su economía y permitirá ampliar operaciones pesqueras, transbordo de pescado y calamar, movimiento de contenedores y atención de buques turísticos de mayor tamaño. El presupuesto global informado ronda los 160 millones de libras.

¿Y a quién recurrieron los británicos para una parte esencial de la nueva infraestructura?

A China.

Los cuatro grandes lanchones o pontones que servirán de soporte a las instalaciones marítimas son construidos dentro del esquema contratado con Damen. La fabricación de componentes se desarrolla en China y está previsto que esas estructuras lleguen a Malvinas durante 2027.

En Tierra del Fuego llevamos años discutiendo si China puede acercarse, si Estados Unidos puede participar, si uno amenaza la soberanía o si el otro viene a quedarse con una posición estratégica. Cada gobierno encuentra su potencia preferida y cada oposición encuentra su “vendepatria”.

Los británicos, mientras tanto, contrataron a los chinos.

No porque hayan descubierto una afinidad ideológica con Beijing. Necesitan un puerto y encontraron quién les construya una parte fundamental.

El nuevo puerto de Malvinas no debe pensarse únicamente como una obra destinada a reemplazar instalaciones viejas. Por su capacidad para sostener pesca, transbordos, turismo marítimo y futuras actividades económicas, reforzará la infraestructura disponible bajo control británico en el Atlántico Sur. Las propias autoridades isleñas lo califican como una pieza crítica para su futuro económico.

Eso debería preocupar bastante más en Tierra del Fuego que determinar quién tiene el discurso soberano más fuerte.

Porque Ushuaia también pretende convertirse en un gran nodo logístico austral. Busca captar operaciones, servicios marítimos, actividad antártica, reparaciones, abastecimiento y movimiento de buques. Cada nueva capacidad instalada en la región disputa actividad, inversiones y centralidad estratégica.

Tenemos una posición geográfica extraordinaria. Tenemos puerto, aeropuerto, científicos, Fuerzas Armadas, experiencia antártica y décadas hablando de la importancia del Atlántico Sur.

Lo que seguimos sin tener es la infraestructura terminada. Mientras acá nos acusamos unos a otros de entregar soberanía según la bandera que aparezca.

En Malvinas, los británicos contrataron a los chinos para fortalecer un puerto que puede convertirse en una pieza cada vez más importante de la logística regional.

Falklands, los lanchones donde fijar estructura portuaria nueva se espera lleguen de China en el 2027