Como con el radar inglés: el petrolero de la Corona británica venía desde julio y el Gobierno reaccionó cuando ya lo tenía en Ushuaia

El VS PROMISE no apareció de un día para otro en el Canal Beagle. Es un petrolero de aproximadamente 228 metros de eslora y unas 70.000 toneladas de porte, destinado al transporte de crudo y derivados. Está registrado en Isla de Man, territorio que no integra el Reino Unido pero que es una dependencia de la Corona británica y posee su propio registro marítimo.

Su recorrido tampoco era secreto. La plataforma internacional MagicPort tenía actualizada al 28 de julio la información del VS PROMISE y consignaba “RIO CULLEN (ARRIC)” como próximo destino. El buque había partido de Los Ángeles el 6 de julio.

Es un dato importante porque permite poner en contexto el repudio difundido ahora por el Gobierno de Tierra del Fuego. La identidad del petrolero, su bandera y su viaje hacia territorio fueguino podían conocerse varias semanas antes de que terminara amarrado en Ushuaia.

El Ejecutivo provincial apuntó contra la intervención nacional del Puerto de Ushuaia. Y hay que separar las responsabilidades: la Provincia no tiene actualmente el control operativo de esa terminal, por lo que no corresponde adjudicarle, sin documentación, la autorización del atraque.

Pero el puerto explica el último tramo de la historia. No explica el anterior.

Porque antes de Ushuaia estaba Río Cullen.

La concesión de esa histórica área petrolera del norte fueguino vencía el 17 de agosto de 2026. Documentación oficial del Tribunal de Cuentas provincial identifica a ROCH S.A. como operadora y fija expresamente esa fecha como final de la concesión.

Cuando el petrolero se dirigía hacia Río Cullen, por lo tanto, la concesión todavía estaba vigente. Pero el Gobierno provincial ya estaba tomando decisiones sobre el futuro del área. El 29 de julio, mientras los registros internacionales mostraban al VS PROMISE rumbo a Río Cullen, el Ministerio de Energía rechazó la prórroga de las concesiones de Río Cullen, Las Violetas y Angostura y comenzó a preparar la continuidad de la explotación después del vencimiento.

Finalmente, el 17 de agosto Río Cullen revirtió a la Provincia. ROCH quedó transitoriamente a cargo de la operación por cuenta y orden del Estado fueguino mientras se define el esquema posterior.

Hay que marcar un límite para no afirmar más de lo que permiten los documentos: hasta ahora no apareció un manifiesto de carga público que demuestre qué operación concreta realizó el VS PROMISE en Río Cullen, cuánto petróleo pudo haber cargado o quién contrató el viaje. Eso todavía requiere una respuesta oficial.

Pero lo anterior sí puede sostenerse: el petrolero venía hacia Tierra del Fuego desde julio, Río Cullen figuraba como destino y la bandera de Isla de Man era perfectamente identificable.

Por eso, ahora que aparecieron los comunicados de repudio, el Gobierno tiene que explicar algo más que la situación del Puerto de Ushuaia.

¿Desde cuándo conocía el viaje del VS PROMISE? ¿Qué información recibió la Secretaría de Hidrocarburos? ¿Qué operación estaba prevista en Río Cullen? ¿Quién contrató al petrolero? Y, principalmente, si su bandera vinculada a la Corona británica justificaba un rechazo público, ¿por qué ese repudio no apareció cuando el barco todavía venía camino a Tierra del Fuego?

La comparación con el radar inglés es igual desde el punto de vista político: otra vez el Gobierno denuncia una situación vinculada con intereses británicos cuando el hecho ya está instalado y vuelve a colocar la responsabilidad fuera de la Provincia.

Lo que no explica es por qué el Gobierno reaccionó recién cuando tuvo al petrolero de la Corona británica frente a la ciudad.