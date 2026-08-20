Ushuaia habilitó el uso de cinco espacios deportivos municipales al aire libre

El Instituto Municipal de Deportes abrió desde este jueves la posibilidad de solicitar turnos para utilizar el estadio Hugo Lumbreras, la pista de atletismo, las canchas Agustín Pichot y “Cocol” Gómez y la cancha de tenis. Los pedidos deberán realizarse por escrito y la disponibilidad dependerá de las condiciones climáticas y del estado de cada espacio.
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La Municipalidad de Ushuaia habilitó desde este jueves 20 de agosto la presentación de solicitudes para utilizar distintos espacios deportivos municipales al aire libre, una medida que alcanza tanto a instituciones como a vecinos que quieran desarrollar actividades en esos lugares.

La disponibilidad comprende el Estadio Municipal Hugo Lumbreras, la Pista de Atletismo “Cabezón” Oyarzún, la cancha Agustín Pichot, la cancha “Cocol” Gómez y la cancha de tenis.

Para acceder a un turno será necesario presentar una solicitud por escrito en formato PDF, consignando nombre y apellido del solicitante, institución a la que pertenece —en caso de corresponder—, espacio requerido, día y horario. Cuando el pedido sea realizado por clubes, asociaciones o federaciones, deberá llevar además la firma de una autoridad de la entidad.

Durante agosto habrá una consideración especial para el Estadio Hugo Lumbreras. El Instituto Municipal de Deportes estableció que tendrán prioridad aquellas instituciones que tengan programados encuentros correspondientes a competencias oficiales, entre ellas el Torneo Federal.

La utilización de los escenarios deportivos, sin embargo, no quedará automáticamente garantizada con la asignación del turno. La habilitación será evaluada diariamente de acuerdo con las condiciones climáticas y el estado de los campos de juego.

Desde el organismo municipal explicaron que el criterio apunta a garantizar condiciones seguras para quienes utilizan las instalaciones y, al mismo tiempo, evitar el deterioro de los espacios deportivos durante los días en los que el clima de Ushuaia no permita su uso normal.

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