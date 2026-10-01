El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

La Legislatura rechazó por 8 votos contra 7 el planteo para retirar el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Jorge Lechman acompañó la solicitud y cuestionó que se trasladara al Parlamento un conflicto paritario que, según sostuvo, lleva tiempo sin resolverse. “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, afirmó. 
Legislatura 01/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La votación resultó 7 a 8. A favor de retirar el tratamiento de urgencia votaron Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula. Al no alcanzar la mayoría necesaria, el pedido fue rechazado y el proyecto mantuvo el trámite de urgencia solicitado por el Poder Ejecutivo.

Lechman fue uno de los legisladores que respaldó la solicitud. Al fundamentar su posición, explicó el motivo de su voto y cuestionó que el Poder Ejecutivo trasladara a la Legislatura un conflicto paritario que, según sostuvo, no comenzó recientemente.

“Acompaño el pedido de que se quite el tratamiento de urgencia, porque entiendo que el Poder Ejecutivo nos ha traído un problema de paritarias al Poder Legislativo”, señaló.

El legislador también recordó que el conflicto docente no comenzó con la presentación del proyecto. “El problema de la docencia no es problema de la semana pasada ni de los últimos 46 días”, afirmó. Para Lechman, cuestionar el mecanismo elegido por el Ejecutivo no implica rechazar el reclamo de los trabajadores de la educación.

“¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, planteó. Extendió el mismo razonamiento a médicos, policías, jubilados, Policía Territorial, porteros, enfermeros y empleados públicos.

“¿Quién puede estar en contra de un empleado público? Absolutamente nadie”, insistió. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la decisión del Ejecutivo de enviar el proyecto con tratamiento de urgencia.

“Traer este tema con tratamiento de urgencia, simplemente para quedar bien con un sector, me parece una falta de respeto”, expresó.

Lechman reconoció las facultades constitucionales del Gobierno para recurrir a esa herramienta, aunque formuló una crítica política durante su intervención: “Más allá de las facultades que pueda tener el Poder Ejecutivo y más allá de las facultades que le otorga la Constitución de la Provincia. Por suerte se han acordado que la Constitución de la Provincia sirve. Qué bueno”.

El legislador cerró su intervención ratificando su disposición a continuar con la discusión y aseguró que está dispuesto, “como estuve siempre”, a seguir sentado en la mesa de debate.

Últimos artículos
LECHMAN-1024x655

El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

Shelknamsur
Legislatura 01/10/2026
La Legislatura rechazó por 8 votos contra 7 el planteo para retirar el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Jorge Lechman acompañó la solicitud y cuestionó que se trasladara al Parlamento un conflicto paritario que, según sostuvo, lleva tiempo sin resolverse. “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, afirmó. 
Te puede interesar
LOLI-1024x707

Löffler propone reconocer con una jubilación diferencial la tarea del personal de salud

Shelknamsur
Legislatura 29/09/2026
El legislador provincial Damián “Loli” Löffler presentó un proyecto para modificar la Ley Provincial 561 y establecer un régimen jubilatorio diferencial para trabajadores del sistema público de salud de Tierra del Fuego. La propuesta contempla la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 55 años, con 25 años de servicios y un mínimo de 20 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social provincial.
Lo más visto
20260928231243_campana-5

Provincia Grande empezó a mover sus fichas para 2027 y busca ampliar su armado hacia Ushuaia

Shelknamsur
Política29/09/2026
Provincia Grande comenzó a delinear su estrategia de cara a 2027 y ya trabaja en la construcción de un frente provincial con base en Río Grande, articulación con Tolhuin y la intención de sumar sectores de Ushuaia. El secretario de Gobierno riograndense, Gastón Díaz, confirmó además las coincidencias políticas del espacio con el proyecto nacional que encabeza Axel Kicillof.
LOLI-1024x707

Löffler propone reconocer con una jubilación diferencial la tarea del personal de salud

Shelknamsur
Legislatura 29/09/2026
El legislador provincial Damián “Loli” Löffler presentó un proyecto para modificar la Ley Provincial 561 y establecer un régimen jubilatorio diferencial para trabajadores del sistema público de salud de Tierra del Fuego. La propuesta contempla la posibilidad de acceder a la jubilación a partir de los 55 años, con 25 años de servicios y un mínimo de 20 años de aportes efectivos a la Caja de Previsión Social provincial.
md - 2026-09-30T210424.733

Pérez presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones y anunció beneficios para contribuyentes

Shelknamsur
Río Grande 30/09/2026
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027, que prevé gastos y recursos por $239.505 millones. La iniciativa contempla una suba nominal del 21%, mantiene la obra pública como uno de los ejes de gestión e incorpora bonificaciones impositivas y planes de pago en medio de un escenario atravesado por la pérdida de empleo industrial y la caída de los ingresos familiares.
md - 2026-09-30T215304.723

Estudiantes de Río Grande recolectaron más de 14 toneladas de materiales reciclables

Shelknamsur
Río Grande 30/09/2026
Un total de 16 instituciones educativas de Río Grande participaron de una nueva edición de “Reciclá y Ganá”, el programa municipal que este año logró reunir más de 14 toneladas de materiales reciclables entre botellas plásticas, latas de aluminio y tapas. La iniciativa combinó competencia entre colegios, educación ambiental y una acción solidaria a beneficio de la Fundación Garrahan.
LECHMAN-1024x655

El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

Shelknamsur
Legislatura 01/10/2026
La Legislatura rechazó por 8 votos contra 7 el planteo para retirar el tratamiento de urgencia al proyecto de financiamiento educativo enviado por el Poder Ejecutivo. Jorge Lechman acompañó la solicitud y cuestionó que se trasladara al Parlamento un conflicto paritario que, según sostuvo, lleva tiempo sin resolverse. “¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, afirmó. 