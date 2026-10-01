El pedido para quitarle el tratamiento de urgencia al “impuestazo” no prosperó: Lechman cuestionó que el Ejecutivo llevara las paritarias a la Legislatura

La votación resultó 7 a 8. A favor de retirar el tratamiento de urgencia votaron Luciano Selzer, Natalia Gracianía, Jorge Lechman, Pablo Villegas, Damián Löffler, María Laura Colazo y Juan Matías Lapadula. Al no alcanzar la mayoría necesaria, el pedido fue rechazado y el proyecto mantuvo el trámite de urgencia solicitado por el Poder Ejecutivo.

Lechman fue uno de los legisladores que respaldó la solicitud. Al fundamentar su posición, explicó el motivo de su voto y cuestionó que el Poder Ejecutivo trasladara a la Legislatura un conflicto paritario que, según sostuvo, no comenzó recientemente.

“Acompaño el pedido de que se quite el tratamiento de urgencia, porque entiendo que el Poder Ejecutivo nos ha traído un problema de paritarias al Poder Legislativo”, señaló.

El legislador también recordó que el conflicto docente no comenzó con la presentación del proyecto. “El problema de la docencia no es problema de la semana pasada ni de los últimos 46 días”, afirmó. Para Lechman, cuestionar el mecanismo elegido por el Ejecutivo no implica rechazar el reclamo de los trabajadores de la educación.

“¿Quién puede estar en contra de los docentes? Absolutamente nadie”, planteó. Extendió el mismo razonamiento a médicos, policías, jubilados, Policía Territorial, porteros, enfermeros y empleados públicos.

“¿Quién puede estar en contra de un empleado público? Absolutamente nadie”, insistió. Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a la decisión del Ejecutivo de enviar el proyecto con tratamiento de urgencia.

“Traer este tema con tratamiento de urgencia, simplemente para quedar bien con un sector, me parece una falta de respeto”, expresó.

Lechman reconoció las facultades constitucionales del Gobierno para recurrir a esa herramienta, aunque formuló una crítica política durante su intervención: “Más allá de las facultades que pueda tener el Poder Ejecutivo y más allá de las facultades que le otorga la Constitución de la Provincia. Por suerte se han acordado que la Constitución de la Provincia sirve. Qué bueno”.

El legislador cerró su intervención ratificando su disposición a continuar con la discusión y aseguró que está dispuesto, “como estuve siempre”, a seguir sentado en la mesa de debate.