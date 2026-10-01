Pérez presentó un Presupuesto 2027 de $239.505 millones y reclamó más de $16 mil millones adeudados a Río Grande

El intendente Martín Pérez presentó ante el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto Municipal 2027 de Río Grande, que prevé recursos por $239.505 millones y plantea como eje sostener los servicios municipales en un escenario marcado por la caída del empleo y el aumento de la demanda social.

La iniciativa representa un crecimiento cercano al 21% respecto de la base actualizada de 2026 y contempla una bonificación del 60% sobre la Unidad Fiscal, que llevaría su valor a $508.

Para los contribuyentes que se encuentran al día se propone un beneficio total del 30% mediante el pago anual anticipado, con un alcance estimado de 17.300 vecinos. Además, quienes mantienen deudas podrían acceder a una quita del 100% de los intereses acumulados y cancelar el capital hasta en 12 cuotas sin interés. La medida alcanzaría a unas 10.000 personas.

Durante la presentación, Pérez sostuvo que la planificación municipal para el próximo año está atravesada por la situación económica de la ciudad, con pérdida de puestos de trabajo, dificultades en la actividad comercial y productiva y una mayor presión sobre los servicios de salud y asistencia.

El proyecto destina $18.682 millones a salud municipal, $6.670 millones a asistencia alimentaria y $20.105 millones a un plan de 37 obras públicas. También contempla $34.400 millones para recolección y barrido, $5.309 millones para transporte público, $4.500 millones para potabilización de agua y $3.253 millones para disposición final de residuos.

En materia de infraestructura, el Ejecutivo prevé continuar con intervenciones viales, obras de saneamiento, generación de suelo urbano y desarrollos habitacionales. Entre los proyectos mencionados aparece la urbanización de Chacra 12, con más de 600 lotes con servicios, además de la continuidad de Bicentenario y Centenario.

Uno de los puntos políticos de la presentación fue el reclamo por los fondos de coparticipación. Según informó el Municipio, al 31 de agosto existían $16.119,4 millones pendientes de transferencia, mientras que esos recursos representan aproximadamente el 80% del financiamiento previsto para el próximo ejercicio.

Pérez pidió previsibilidad para administrar los recursos y sostuvo que el objetivo será mantener las cuentas municipales ordenadas sin reducir la presencia del Estado local en salud, transporte, obra pública y políticas sociales.

El proyecto quedó ahora en manos del Concejo Deliberante, donde comenzará la discusión de las partidas y prioridades previstas para 2027.