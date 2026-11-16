El intendente Walter Vuoto se reunió con representantes de siete iglesias de Ushuaia y de la organización Jóvenes Unidos para acompañar la realización de LATI2, un encuentro juvenil que reunirá a distintas comunidades religiosas de la ciudad.

De la reunión participó la directora de Culto Municipal, Paola Mancilla, junto al pastor Alfonso Guerrero, presidente de Jóvenes Unidos, y la licenciada Vale Lourdes, secretaria de la organización, quienes presentaron los detalles de la propuesta.

La actividad se llevará adelante el sábado 21 de noviembre, de 12 a 19 horas, en la intersección de San Martín y Fadul, con espectáculos musicales, presentaciones artísticas y espacios de participación abiertos a las juventudes.

La iniciativa busca reunir a adolescentes y jóvenes en una jornada de integración y acompañamiento, donde también se abordarán distintas problemáticas que atraviesan las nuevas generaciones.

El encuentro contará con la participación de las comunidades religiosas involucradas en la organización y el acompañamiento de la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Culto