Un buque de la Armada llegará a Ushuaia con 80 efectivos para patrullar las aguas antárticas junto a Chile

El ARA “Bahía Agradable” zarpó desde Mar del Plata y realizará una escala en Ushuaia antes de incorporarse a la Patrulla Antártica Naval Combinada. La operación comenzará el 15 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, con tareas de rescate, seguridad marítima y protección ambiental.
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El aviso ARA “Bahía Agradable” de la Armada Argentina inició su navegación hacia el sur para participar de la XXIX Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), una misión que se desarrolla junto a la Armada de Chile para garantizar la seguridad de la navegación en aguas antárticas.

La embarcación partió el viernes 6 de noviembre desde la Base Naval Mar del Plata, con una dotación de 60 hombres y mujeres, a quienes se sumarán otros 20 efectivos para completar la misión.

Antes de arribar a Ushuaia, el buque realizará una escala logística en Puerto Belgrano, donde embarcará materiales y personal del Servicio de Salvamento de la Armada, además de elementos de la Infantería de Marina que serán trasladados a la capital fueguina.

La unidad se encuentra al mando del capitán de corbeta Leandro Ariel Bornancini. La ceremonia de despedida contó con la presencia de autoridades navales y familiares de los tripulantes.

La patrulla conjunta entre Argentina y Chile se desarrollará desde el 15 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2027 y estará organizada en cuatro etapas. Durante ese período, las unidades de ambos países alternarán las funciones de buque de servicio y de apoyo antártico.

Entre las principales tareas se encuentran las operaciones de búsqueda y rescate, el salvamento marítimo, la asistencia a embarcaciones y la prevención y el combate de la contaminación al sur del paralelo 60.

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