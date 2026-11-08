Un buque de la Armada llegará a Ushuaia con 80 efectivos para patrullar las aguas antárticas junto a Chile

El aviso ARA “Bahía Agradable” de la Armada Argentina inició su navegación hacia el sur para participar de la XXIX Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC), una misión que se desarrolla junto a la Armada de Chile para garantizar la seguridad de la navegación en aguas antárticas.

La embarcación partió el viernes 6 de noviembre desde la Base Naval Mar del Plata, con una dotación de 60 hombres y mujeres, a quienes se sumarán otros 20 efectivos para completar la misión.

Antes de arribar a Ushuaia, el buque realizará una escala logística en Puerto Belgrano, donde embarcará materiales y personal del Servicio de Salvamento de la Armada, además de elementos de la Infantería de Marina que serán trasladados a la capital fueguina.

La unidad se encuentra al mando del capitán de corbeta Leandro Ariel Bornancini. La ceremonia de despedida contó con la presencia de autoridades navales y familiares de los tripulantes.

La patrulla conjunta entre Argentina y Chile se desarrollará desde el 15 de noviembre hasta el 31 de marzo de 2027 y estará organizada en cuatro etapas. Durante ese período, las unidades de ambos países alternarán las funciones de buque de servicio y de apoyo antártico.

Entre las principales tareas se encuentran las operaciones de búsqueda y rescate, el salvamento marítimo, la asistencia a embarcaciones y la prevención y el combate de la contaminación al sur del paralelo 60.