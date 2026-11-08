Militares argentinos y canadienses visitaron el Museo Pensar Malvinas en Ushuaia

La Municipalidad de Ushuaia recibió a una delegación de la X Brigada Aérea, con asiento en Río Gallegos, y a integrantes de la Real Fuerza Aérea Canadiense, quienes visitaron el Museo Pensar Malvinas para conocer parte de la historia vinculada al conflicto de 1982.

La comitiva argentina estuvo encabezada por el vicecomodoro Ignacio Luciano Felici, acompañado por pilotos de la Fuerza Aérea. Por Canadá participaron los capitanes Campbell, de Grasse y Belanger, junto a los cabos primeros Woods y Belanger.

Durante el recorrido, las delegaciones compartieron información histórica y testimonios relacionados con la Guerra de Malvinas, además de abordar la importancia de Ushuaia y Tierra del Fuego en el Atlántico Sur.

La recepción estuvo a cargo del secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, acompañado por representantes de la Secretaría de Asuntos Malvinas.

Becerra destacó que este tipo de encuentros permiten mantener presente el reclamo de soberanía y transmitir a visitantes extranjeros la historia de las islas y de quienes participaron en la guerra.

“Ushuaia es el corazón del reclamo legítimo y sostenido que nuestra Nación y nuestra Provincia llevan adelante en defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas”, expresó el funcionario municipal.

La visita finalizó con un intercambio de presentes entre las autoridades y los integrantes de ambas delegaciones militares.