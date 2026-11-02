Alerta por marea roja: prohíben la extracción y comercialización de moluscos en sectores de Tierra del Fuego

El Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego confirmó que continúa vigente la veda para la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en toda la costa atlántica provincial y en sectores determinados del Canal Beagle, debido al riesgo sanitario asociado a la presencia de marea roja.

Los últimos controles realizados por la Secretaría de Pesca y Acuicultura detectaron concentraciones de toxinas por encima de los valores permitidos en moluscos provenientes del sector denominado Baliza Dirección - Zona 2, en el Canal Beagle.

Ante estos resultados, se dispuso intensificar los muestreos y análisis de laboratorio. También quedó suspendido el despacho directo y prohibida la comercialización de mercadería sin la correspondiente certificación sanitaria. Cada lote deberá ser analizado y permanecerá retenido hasta que se compruebe su aptitud para el consumo.

En la costa atlántica, los controles abarcan desde San Pablo hasta el área de influencia de Río Grande. Personal técnico realiza relevamientos para determinar las condiciones sanitarias de cada zona y evaluar una eventual reapertura de las actividades extractivas.

Desde el Gobierno provincial recordaron que las toxinas de la marea roja no desaparecen al hervir o cocinar los moluscos, por lo que su consumo sin controles representa un peligro para la salud.

Las autoridades recomendaron adquirir estos productos únicamente a operadores habilitados y exigir los certificados sanitarios correspondientes.

La veda permanecerá vigente hasta que los análisis permitan garantizar condiciones seguras y se autorice oficialmente la recolección y comercialización en las zonas afectadas.