Alerta por marea roja: prohíben la extracción y comercialización de moluscos en sectores de Tierra del Fuego

La medida alcanza toda la costa atlántica provincial y sectores del Canal Beagle, donde se detectaron niveles de toxinas superiores a los permitidos. Las autoridades sanitarias advirtieron que la cocción no elimina el riesgo de intoxicación.
De interés 02/11/2026ShelknamsurShelknamsur

El Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego confirmó que continúa vigente la veda para la recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en toda la costa atlántica provincial y en sectores determinados del Canal Beagle, debido al riesgo sanitario asociado a la presencia de marea roja.

Los últimos controles realizados por la Secretaría de Pesca y Acuicultura detectaron concentraciones de toxinas por encima de los valores permitidos en moluscos provenientes del sector denominado Baliza Dirección - Zona 2, en el Canal Beagle.

Ante estos resultados, se dispuso intensificar los muestreos y análisis de laboratorio. También quedó suspendido el despacho directo y prohibida la comercialización de mercadería sin la correspondiente certificación sanitaria. Cada lote deberá ser analizado y permanecerá retenido hasta que se compruebe su aptitud para el consumo.

En la costa atlántica, los controles abarcan desde San Pablo hasta el área de influencia de Río Grande. Personal técnico realiza relevamientos para determinar las condiciones sanitarias de cada zona y evaluar una eventual reapertura de las actividades extractivas.

Desde el Gobierno provincial recordaron que las toxinas de la marea roja no desaparecen al hervir o cocinar los moluscos, por lo que su consumo sin controles representa un peligro para la salud.

Las autoridades recomendaron adquirir estos productos únicamente a operadores habilitados y exigir los certificados sanitarios correspondientes.

La veda permanecerá vigente hasta que los análisis permitan garantizar condiciones seguras y se autorice oficialmente la recolección y comercialización en las zonas afectadas.

Últimos artículos
bolsa-caidas-flecha-roja-dreams

La culpa es del otro, pero el déficit es propio: las dificultades del Ejecutivo para 2027

Mariano López
Política05/11/2026
Después de casi siete años de gobierno, la administración de Gustavo Melella proyecta un déficit cercano a los $138.000 millones, una caída real del 13,4% en la recaudación de 2026 y un próximo año sin nuevos aumentos salariales contemplados inicialmente en el presupuesto. Los adelantos de coparticipación y las obligaciones financieras complican el último tramo de gestión.
Te puede interesar
cruce-de-ushuaia-a-puerto-williams-el-cruce-mas-austral-del-mundo-4ec0f1c4

Chile sigue de cerca la crisis del puerto de Ushuaia: con Kast, Punta Arenas y Puerto Williams buscan captar más cruceros e inversiones millonarias

Shelknamsur
De interés 03/11/2026
Mientras el gobierno de Gustavo Melella mantiene su disputa con los interventores nacionales, en Chile observan los conflictos del puerto de Ushuaia y amplían su capacidad para recibir cruceros antárticos. Bajo la presidencia de José Antonio Kast, Punta Arenas y Puerto Williams avanzan con inversiones millonarias y atraen a compañías internacionales. Puerto Williams aumentó un 39,5% sus recaladas y las autoridades chilenas proyectan superar las 90 operaciones en la Provincia Antártica Chilena.
Lo más visto
cruce-de-ushuaia-a-puerto-williams-el-cruce-mas-austral-del-mundo-4ec0f1c4

Chile sigue de cerca la crisis del puerto de Ushuaia: con Kast, Punta Arenas y Puerto Williams buscan captar más cruceros e inversiones millonarias

Shelknamsur
De interés 03/11/2026
Mientras el gobierno de Gustavo Melella mantiene su disputa con los interventores nacionales, en Chile observan los conflictos del puerto de Ushuaia y amplían su capacidad para recibir cruceros antárticos. Bajo la presidencia de José Antonio Kast, Punta Arenas y Puerto Williams avanzan con inversiones millonarias y atraen a compañías internacionales. Puerto Williams aumentó un 39,5% sus recaladas y las autoridades chilenas proyectan superar las 90 operaciones en la Provincia Antártica Chilena.
foto_legislatura

El Ejecutivo provincial deberá rendir cuentas por un déficit de $138.000 millones y la deuda que dejará al próximo gobierno

Shelknamsur
Legislatura 04/11/2026
El Gobierno provincial comenzará este miércoles 4 de noviembre a defender en la Legislatura el Presupuesto 2027, que prevé gastos por $2,74 billones, ingresos por $2,60 billones y un déficit cercano a los $138.000 millones. Se trata del último presupuesto correspondiente al segundo mandato de Gustavo Melella, que concluirá en diciembre del próximo año.
bolsa-caidas-flecha-roja-dreams

La culpa es del otro, pero el déficit es propio: las dificultades del Ejecutivo para 2027

Mariano López
Política05/11/2026
Después de casi siete años de gobierno, la administración de Gustavo Melella proyecta un déficit cercano a los $138.000 millones, una caída real del 13,4% en la recaudación de 2026 y un próximo año sin nuevos aumentos salariales contemplados inicialmente en el presupuesto. Los adelantos de coparticipación y las obligaciones financieras complican el último tramo de gestión.