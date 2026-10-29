El Municipio informa a conductores de Uber y otras aplicaciones sobre los requisitos para trabajar

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Inspectoría, busca que los choferes conozcan los requisitos establecidos para desarrollar la actividad dentro de la normativa vigente.

Entre las principales exigencias figuran contar con la categoría correspondiente en la licencia de conducir y completar la inscripción del vehículo en el registro habilitado para este servicio.

Desde el área señalaron que numerosos trabajadores ya realizaron los trámites necesarios para regularizar su actividad, aunque todavía hay conductores que deben adecuarse a las disposiciones.

Los inspectores realizan recorridas por distintos puntos de la ciudad para brindar asesoramiento y responder consultas de quienes utilizan estas plataformas como fuente de ingresos.

Por el momento, las acciones tienen carácter informativo y buscan facilitar la regularización antes de avanzar con controles específicos sobre el transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales.