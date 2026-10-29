El Municipio informa a conductores de Uber y otras aplicaciones sobre los requisitos para trabajar

La Municipalidad inició una campaña en la vía pública para que los choferes regularicen su actividad. Deberán contar con la categoría correspondiente en la licencia de conducir e inscribir sus vehículos en el registro municipal.
Ushuaia29/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La iniciativa, impulsada por la Dirección de Inspectoría, busca que los choferes conozcan los requisitos establecidos para desarrollar la actividad dentro de la normativa vigente.

Entre las principales exigencias figuran contar con la categoría correspondiente en la licencia de conducir y completar la inscripción del vehículo en el registro habilitado para este servicio.

Desde el área señalaron que numerosos trabajadores ya realizaron los trámites necesarios para regularizar su actividad, aunque todavía hay conductores que deben adecuarse a las disposiciones.

Los inspectores realizan recorridas por distintos puntos de la ciudad para brindar asesoramiento y responder consultas de quienes utilizan estas plataformas como fuente de ingresos.

Por el momento, las acciones tienen carácter informativo y buscan facilitar la regularización antes de avanzar con controles específicos sobre el transporte de pasajeros mediante aplicaciones digitales.

Últimos artículos
WhatsApp Image 2026-10-29 at 08.49.58

Lechman marca diferencias con Melella: presentó una alternativa para financiar educación, salud y seguridad sin aumentar impuestos

Shelknamsur
Legislatura 29/10/2026
Durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura, el representante de Somos Fueguinos presentó una iniciativa para redistribuir recursos provinciales en lugar de crear nuevas cargas tributarias. El planteo es revisar las prioridades del gasto público y buscar soluciones sin trasladar cada problema económico al bolsillo de los fueguinos.
Te puede interesar
Lo más visto
md - 2026-10-26T211127.686

Reclaman $17.000 millones a Melella y no descartan ir a la Justicia

Shelknamsur
Río Grande 26/10/2026
El Municipio de Río Grande denunció demoras de hasta 45 días en el envío de fondos de coparticipación provincial. El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, acusó al Ejecutivo fueguino de desfinanciar a la ciudad y confirmó que avanzarán con un reclamo administrativo que podría terminar en los tribunales.
WhatsApp Image 2026-10-27 at 20.52.55

Vuoto reunió al peronismo en Río Grande y lanzó un mensaje a la dirigencia: “La unidad es con la gente”

Shelknamsur
Política27/10/2026
El presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego e intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó la inauguración multitudinaria de la casa partidaria del PJ en Río Grande, acompañado por dirigentes de distintos puntos de la provincia, representantes de organizaciones políticas y sindicales, legisladores, concejales y concejalas, militantes y referentes del peronismo fueguino.
WhatsApp Image 2026-10-29 at 08.49.58

Lechman marca diferencias con Melella: presentó una alternativa para financiar educación, salud y seguridad sin aumentar impuestos

Shelknamsur
Legislatura 29/10/2026
Durante la quinta sesión ordinaria de la Legislatura, el representante de Somos Fueguinos presentó una iniciativa para redistribuir recursos provinciales en lugar de crear nuevas cargas tributarias. El planteo es revisar las prioridades del gasto público y buscar soluciones sin trasladar cada problema económico al bolsillo de los fueguinos.