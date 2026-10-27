Vuoto reunió al peronismo en Río Grande y lanzó un mensaje a la dirigencia: “La unidad es con la gente”

El presidente del Partido Justicialista de Tierra del Fuego e intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, encabezó la inauguración multitudinaria de la casa partidaria del PJ en Río Grande, acompañado por dirigentes de distintos puntos de la provincia, representantes de organizaciones políticas y sindicales, legisladores, concejales y concejalas, militantes y referentes del peronismo fueguino.
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La apertura se realizó el 27 de octubre, a 16 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. En ese marco, Vuoto destacó la importancia de contar con un espacio para el encuentro, la organización y el debate político, y reivindicó el legado del expresidente en la recuperación de la esperanza y la participación de una generación de jóvenes. “Cuando el peronismo abre una casa, no abre un local simplemente para mostrar que nos juntamos. Abre un espacio de discusión, de encuentro, para entender que somos un partido que tiene mucha historia”, expresó.

Durante su discurso, el titular del PJ fueguino recordó la historia del peronismo en Río Grande y Tierra del Fuego, reconoció a dirigentes que construyeron el movimiento en la provincia y evocó el paso de Néstor Kirchner por la ciudad en un contexto de profunda crisis económica y social. También destacó las transformaciones vinculadas con la recuperación de la industria, el empleo, la educación y los derechos sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Vuoto se refirió a la situación económica nacional y a sus consecuencias sobre la industria fueguina, las pequeñas y medianas empresas, los comercios, los trabajadores y los jubilados. En ese contexto, planteó la necesidad de recuperar una agenda centrada en las necesidades de la comunidad, fortalecer la producción y generar puestos de trabajo. “La única unidad que me interesa no es una unidad de dirigentes; es la unidad con la gente”, afirmó, al convocar a la militancia a volver a los barrios, los sindicatos, los centros de jubilados y las organizaciones comunitarias.

En otro tramo de su intervención, Vuoto convocó a resolver las diferencias internas del peronismo mediante una elección partidaria. “Si el campo popular no se pone de acuerdo, esto siempre se ha resuelto a través de las urnas. Vengan, compañeros y compañeras, los invitamos a una interna. Y si le tienen temor a la cantidad de afiliados del Partido Justicialista, hagámosla abierta”, sostuvo. Asimismo, vinculó la construcción de la unidad con la necesidad de alcanzar consensos sobre un proyecto político y productivo para Tierra del Fuego.

Finalmente, el presidente del PJ fueguino reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos sociales y laborales, y convocó a sostener la militancia y la organización colectiva. “No importa la cantidad de veces que nos caemos; importa la cantidad de veces que nos volvemos a levantar. Que no nos roben los sueños, que no nos roben la esperanza, que sigamos construyendo”, expresó.

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