Analizan la presencia de parásitos en plazas, parques y escuelas de Ushuaia

La ciudad inició un relevamiento de materia fecal canina en distintos espacios públicos para detectar parásitos que pueden transmitirse a las personas. El estudio se realiza junto a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el Ministerio de Salud provincial.
Ushuaia25/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Dirección de Zoonosis de Ushuaia lleva adelante un relevamiento sanitario en plazas, parques y sectores cercanos a establecimientos educativos para determinar la presencia de parásitos en materia fecal de perros y evaluar posibles riesgos para la salud de la población.

La iniciativa se desarrolla mediante un convenio de cooperación entre el Municipio, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y el Ministerio de Salud provincial, con el objetivo de conocer los niveles de contaminación ambiental en espacios de uso cotidiano.

El personal encargado del operativo recolecta muestras en diferentes puntos de la ciudad, especialmente en lugares de alta circulación de vecinos, niños y familias.

Cada muestra es identificada geográficamente y posteriormente trasladada a los laboratorios de la UNTDF, donde se realizarán análisis microscópicos para detectar parásitos que puedan transmitirse de los animales a las personas.

Por su parte, el Ministerio de Salud colaborará con la provisión de insumos, de acuerdo con su disponibilidad, y participará en la difusión de los resultados obtenidos.

La información permitirá identificar posibles zonas de riesgo y establecer medidas de prevención, entre ellas campañas de desparasitación y acciones destinadas a promover la tenencia responsable de mascotas.

El relevamiento también busca ampliar los conocimientos obtenidos en investigaciones anteriores realizadas en Tierra del Fuego y aportar información científica para futuras decisiones sanitarias.

Por el momento, no se difundieron resultados sobre la presencia de estos parásitos ni se identificaron públicamente sectores específicos con mayor riesgo.

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