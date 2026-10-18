Martín Pérez: “La lealtad es con todo el pueblo” y llamó a construir un proyecto para Tierra del Fuego

“Tenemos una historia que nos une. Y una enorme responsabilidad con la provincia que viene”, expresó el mandatario riograndense.

En una nueva conmemoración del Día de la Lealtad Peronista, el intendente de Río Grande, Martín Pérez, difundió un mensaje en el que reivindicó las convicciones históricas del movimiento justicialista y planteó la importancia de construir una propuesta política que contemple el presente y el futuro de toda Tierra del Fuego.

A través de sus declaraciones, el jefe comunal puso el acento en la necesidad de sostener los principios de solidaridad, compromiso colectivo y defensa de los trabajadores, vinculando el significado histórico del 17 de octubre de 1945 con los desafíos económicos, sociales y productivos que atraviesa actualmente la provincia.

“La lealtad es con todo el pueblo. Es ser fieles a nuestras convicciones. A nuestros compañeros. A nuestra historia”, expresó Martín Pérez, al destacar el sentido de pertenencia y los valores que identifican al peronismo.

El mandatario riograndense también reivindicó la confianza, el respeto y el compromiso colectivo como pilares fundamentales para sostener un proyecto político que responda a las necesidades de la comunidad.

La defensa del trabajo y la industria fueguina

Uno de los aspectos centrales del mensaje estuvo relacionado con la situación económica y productiva de Tierra del Fuego, particularmente con la necesidad de preservar las fuentes laborales y fortalecer la industria provincial.

“En Tierra del Fuego, esa lealtad también nos exige mirar hacia adelante. Defender el trabajo. Cuidar nuestra industria. Pensar el futuro de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin como parte de un mismo proyecto provincial”, sostuvo.

De esta manera, el intendente vinculó los principios históricos del justicialismo con la defensa del entramado productivo fueguino, en un escenario marcado por las dificultades que enfrenta el sector industrial y la preocupación por el sostenimiento del empleo.

Sus expresiones también pusieron de manifiesto la importancia de abordar los desafíos provinciales desde una perspectiva integral, que contemple las particularidades de cada localidad y permita construir objetivos comunes.

Un proyecto que integre a las tres ciudades

El planteo de Martín Pérez incorporó una mirada sobre el futuro político, económico y social de Tierra del Fuego, al señalar que Río Grande, Ushuaia y Tolhuin deben ser consideradas como partes de un mismo proyecto provincial.

En ese sentido, el jefe comunal destacó la necesidad de fortalecer una visión compartida, capaz de superar las diferencias territoriales y promover una agenda de desarrollo que contemple las necesidades de los habitantes de las tres ciudades.

“Tenemos una historia que nos une. Y una enorme responsabilidad con la provincia que viene”, afirmó.

La referencia a la construcción de un proyecto provincial constituye uno de los ejes políticos más relevantes de su mensaje, al incorporar una perspectiva que trasciende la gestión municipal y plantea la necesidad de pensar el desarrollo de Tierra del Fuego en su conjunto.

La vigencia de los principios del justicialismo

Finalmente, Martín Pérez reafirmó su identificación con los principios históricos del movimiento fundado por Juan Domingo Perón y reivindicó la justicia social, la libertad y la soberanía como valores que mantienen su vigencia.

“Nuestra causa sigue siendo la misma. Una Patria más justa, libre y soberana”, expresó.

El mandatario riograndense concluyó su mensaje con un saludo a los compañeros y compañeras peronistas, en una jornada que recuerda la movilización popular del 17 de octubre de 1945 y que constituye una de las fechas centrales de la identidad política del justicialismo argentino.