Martín Perez rechazó la prórroga de la intervención del Puerto de Ushuaia y reclamó una administración provincial eficiente
Martín Perez, se pronunció contra la decisión del Gobierno nacional de extender la intervención del Puerto de Ushuaia sin establecer una fecha para devolver su administración a Tierra del Fuego.
“Rechazo esta decisión, que representa otro ataque a la autonomía de nuestra provincia”, expresó el jefe comunal, quien recordó que desde el inicio de la intervención viene reclamando que el puerto regrese a manos de los fueguinos.
Perez destacó la importancia económica y estratégica de la terminal marítima, especialmente por su vinculación con el turismo, la actividad antártica, la logística y la presencia argentina en el Atlántico Sur.
Sin embargo, también planteó que recuperar la administración debe estar acompañado por una mejora en su funcionamiento. En ese sentido, reclamó una gestión responsable, con planificación, inversiones y controles que permitan garantizar el desarrollo de la actividad portuaria.
El intendente cuestionó que las deficiencias administrativas sean utilizadas como argumento para mantener una intervención nacional sin fecha de finalización.
“Los problemas que deban resolverse no pueden ser una excusa para que el gobierno libertario prolongue una intervención sin establecer cuándo finalizará”, afirmó.
Sus declaraciones se conocieron después de que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializara, mediante la Resolución 69/2026, la continuidad de la intervención y la ejecución de un plan de obras destinado a corregir las deficiencias detectadas en las instalaciones.
Perez también incorporó al debate la necesidad de desarrollar infraestructura portuaria en Río Grande, como parte de una política provincial que contemple las posibilidades de crecimiento de ambas ciudades.
Finalmente, sostuvo que recuperar la administración del Puerto de Ushuaia debe convertirse en una de las prioridades de Tierra del Fuego, junto con el compromiso de garantizar una gestión eficiente y sostenida en el tiempo.
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