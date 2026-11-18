Vuoto reúne al peronismo en Tolhuin y avanza en el armado político con FORJA de cara al 2027
El intendente de Ushuaia y presidente del Partido Justicialista fueguino, Walter Vuoto, encabezó la inauguración de una nueva sede partidaria en Tolhuin, en una actividad realizada en el marco del Día de la Militancia Peronista.
El encuentro reunió a dirigentes provinciales y locales, referentes históricos del justicialismo, representantes de organizaciones sindicales, integrantes de la Juventud Peronista y militantes de distintas localidades.
Durante su intervención, Vuoto agradeció el trabajo de la Departamental Tolhuin para concretar la apertura del local y reconoció especialmente a los exintendentes Claudio Queno y Milín Fernández por su trayectoria dentro del peronismo de la localidad.
Uno de los principales temas de su discurso fue la relación del justicialismo con los trabajadores. En ese sentido, destacó el acompañamiento sindical y legislativo que permitió aprobar recientemente la ley de financiamiento educativo.
“Hay un peronismo que escuchó, hay un peronismo que repensó y hay un peronismo que entiende que sus primeros aliados son los trabajadores y trabajadoras de esta querida Tierra del Fuego”, expresó.
El titular del PJ también reivindicó las banderas históricas del movimiento justicialista, entre ellas la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y convocó a recuperar la participación territorial del partido.
En materia de organización política, Vuoto llamó a fortalecer la unidad del peronismo provincial y confirmó su participación en el encuentro previsto para el próximo 28 de noviembre en Río Grande, junto a dirigentes y militantes de FORJA.
La convocatoria constituye una nueva instancia de acercamiento político entre ambos sectores, que mantienen vínculos de trabajo dentro de la provincia.
También hizo un llamado a las nuevas generaciones para que se involucren en la actividad partidaria y participen de la reorganización del justicialismo fueguino.
“Nos podrán perdonar que perdamos, pero lo que nunca nos va a perdonar el pueblo es que dejemos de luchar”, sostuvo, retomando una expresión de Néstor Kirchner.
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