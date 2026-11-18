Ushuaia envió al continente 25.120 kilos de cartón para su reciclado y evitó que terminaran en el relleno sanitario
La Dirección de Higiene Urbana realizó una nueva recolección de cartón en los centros comerciales de Ushuaia, que permitió reunir más de 25 toneladas de material para su posterior traslado al continente.
El trabajo se desarrolla de manera periódica y forma parte de las tareas que lleva adelante el Municipio junto a la Cooperativa de Trabajo y Reciclaje K’aux.
Una vez recolectado, el cartón es trasladado a las instalaciones de la cooperativa, donde se realiza el acopio y la preparación para su envío fuera de la isla.
La recuperación de estos materiales permite reducir la cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario y darles una nueva utilidad a través del reciclaje.
El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó el trabajo conjunto que permite sostener esta actividad.
“Esta nueva exportación es parte del trabajo articulado con la Cooperativa K’aux, que nos permite seguir avanzando en el desarrollo de la agenda de sustentabilidad que nos propone el intendente Walter Vuoto, no solo reduciendo el impacto de los materiales en el relleno sanitario, sino motorizando la economía circular y generando nuevas cadenas de valor”, expresó.
La iniciativa combina las tareas municipales de recolección con el trabajo de recuperación y comercialización que desarrolla K’aux, permitiendo que el cartón descartado por los comercios vuelva a incorporarse al circuito productivo.
Con este nuevo cargamento de 25.120 kilos, la ciudad continúa recuperando materiales que, de otra manera, terminarían como residuos en el relleno sanitario.
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