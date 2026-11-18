El Gobierno nacional confirmó que continuará la intervención del Puerto de Ushuaia y aprobó un plan de obras para corregir las irregularidades detectadas durante la administración de la Dirección Provincial de Puertos. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

La medida representa un nuevo capítulo en el conflicto entre Nación y Provincia, pero también deja en evidencia que los problemas que motivaron la intervención todavía no fueron resueltos.

Entre las deficiencias señaladas se encuentran el deterioro de sectores del muelle comercial, problemas en las instalaciones eléctricas, falencias en el suministro de agua y la necesidad de adecuar los sistemas de prevención y combate de incendios.

El nuevo plan también contempla trabajos en la infraestructura destinada a catamaranes, mejoras en la playa de contenedores y reparaciones necesarias para garantizar las condiciones operativas y de seguridad del puerto.

Aunque Nación reconoce avances desde que asumió la administración, considera que todavía existen trabajos pendientes que impiden dar por finalizada la intervención.

Uno de los aspectos más importantes de la resolución es que no establece una fecha concreta para devolver la administración portuaria a Tierra del Fuego. La continuidad de la medida quedó vinculada al cumplimiento del plan de obras, sin precisar cuánto tiempo demandará su ejecución.

Además, las inversiones previstas serán financiadas con los ingresos que genera la propia actividad portuaria. La disposición tampoco establece montos específicos ni un cronograma definitivo para completar los trabajos.

La decisión fue cuestionada por el gobernador Gustavo Melella, quien rechazó la prórroga y acusó al Gobierno nacional de desconocer la autonomía provincial y utilizar los recursos del puerto.

Sin embargo, el argumento central de Nación continúa siendo el mismo que dio origen a la intervención: las deficiencias de infraestructura, mantenimiento y seguridad detectadas en las instalaciones portuarias.

La resolución también aprueba una nueva delimitación de los espacios terrestres y acuáticos comprendidos en la intervención, manteniendo bajo administración nacional la infraestructura y el equipamiento vinculados con el funcionamiento de la terminal.

De esta manera, el Puerto de Ushuaia continuará bajo control nacional por tiempo indeterminado, mientras se ejecutan las obras que la ANPYN considera necesarias para garantizar su funcionamiento.

La Provincia reclama recuperar su administración, pero la nueva resolución confirma que, para el organismo nacional, todavía no están dadas las condiciones para dar por terminada la intervención.