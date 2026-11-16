La Dirección de Bacheo, dependiente de la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos de Ushuaia, llevó adelante nuevas intervenciones para reparar sectores del pavimento deteriorados por el tránsito y las condiciones climáticas.

Durante el viernes y sábado, los trabajos se concentraron en las calles Paz y Laserre, Fadul entre Magallanes y Campos, Paz al 937, en cercanías de Fagnano, Paz y Belgrano, y Paz al 1639, entre Deloqui y la rotonda de la EPET.

Las tareas también alcanzaron las intersecciones de Fadul y San Martín, Garramuño y Tieri, Paz y Godoy, y Paz y Fadul, donde se realizaron reparaciones en distintos tramos de la calzada.

Las intervenciones consisten en retirar el pavimento dañado, acondicionar la base, colocar mezcla asfáltica en frío y compactar el material para garantizar una mayor resistencia.

El operativo forma parte del mantenimiento vial previsto después de la temporada invernal, con el objetivo de recuperar las calles afectadas y mejorar la circulación vehicular.