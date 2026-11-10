Lechman responsabilizó a Melella por la crisis educativa: “Le ha fallado al pueblo de Tierra del Fuego”

El legislador provincial Jorge Lechman volvió a cuestionar la administración del gobernador Gustavo Melella y reclamó una revisión del gasto público, en medio de la discusión legislativa por el financiamiento educativo y el Presupuesto 2027.

En declaraciones por Radio Provincia, sostuvo que el Gobierno provincial es el principal responsable de los reclamos docentes y de las condiciones en las que se encuentra el sistema educativo.

“El gobernador es el responsable del reclamo docente, él es quien le ha fallado no solamente a la docencia con respecto a lo salarial, sino que le ha fallado al pueblo de Tierra del Fuego”, afirmó.

“Que aprenda a administrar los fondos públicos, que los fondos públicos no son de un partido político, de una fuerza política, son del 100% de los ciudadanos de Tierra del Fuego”, expresó.

Respecto del proyecto oficial de financiamiento educativo, defendió la decisión de retirar su tratamiento de urgencia y sostuvo que la iniciativa no resuelve los problemas salariales ni las deficiencias edilicias de las escuelas.

“Acá lo que hay que tratar de ver es cómo buscamos una solución de fondo para el problema, pero de manera definitiva, no un parche que nos lleve quizás al mes de marzo, junio, julio, de nuevo a volver a tratar de ver cómo se soluciona este problema”, señaló.

La sesión legislativa continuará el próximo 17 de noviembre, luego del cuarto intermedio dispuesto el martes 3, cuando volverá a debatirse el proyecto oficial de financiamiento educativo.

Lechman adelantó que, si el dictamen mantiene su redacción actual, volverá a rechazarlo.

“De continuar solamente el dictamen tal cual está, sin ningún tipo de modificación, voy a volver a votar en negativo, por supuesto”, aseguró.

En relación con el uso de horas cátedra y los cuestionamientos al gasto público, consideró necesario que el Ejecutivo brinde explicaciones sobre la distribución de los recursos.

“Nadie se puede ofender porque un legislador o cualquier ciudadano de la provincia cuestione el gasto en la provincia de Tierra del Fuego”, manifestó.

Lechman también defendió su proyecto para financiar educación, salud y seguridad mediante recursos de la coparticipación y las regalías, aunque aclaró que está dispuesto a discutir otras alternativas.

“En mi concepción la educación, la salud, la seguridad, no son un gasto, son una inversión que usufructan el 100% de los ciudadanos de Tierra del Fuego”, sostuvo.

Lechman sostuvo que la solución está en el Presupuesto 2027, donde deben encontrarse los recursos necesarios para infraestructura, educación, salud y seguridad, sin aumentar la presión tributaria sobre los fueguinos.

En otro tramo de la entrevista, cuestionó las estructuras políticas y advirtió sobre las dificultades que enfrentará quien asuma el próximo gobierno provincial.

“Si no se achica el gasto superfluo, si no se achican las plantas políticas, si no se achica el desmanejo, seguramente por más que sea quien sea el próximo gobernador o gobernadora, no hay manera”, afirmó.

También planteó la necesidad de mantener una relación institucional con el Gobierno nacional, independientemente de las diferencias políticas: “La provincia, más allá de las cuestiones ideológicas, debe mantener una relación madura con Nación”.