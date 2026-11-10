Más de 50 mil personas participaron de la sexta edición de la Expo Agroproductiva

La sexta edición de la Expo Agroproductiva reunió a más de 50 mil personas durante el fin de semana en la Misión Salesiana de Río Grande, con una importante participación de productores, emprendedores y familias de toda la provincia.

La exposición contó con 350 stands dedicados a la producción de alimentos, artesanías, tecnología, industria y distintos emprendimientos fueguinos. También se desarrollaron capacitaciones sobre ganadería, hidroponía, agroecología y elaboración de productos regionales.

Entre las principales atracciones estuvieron las jineteadas clasificatorias para Jesús María 2027, las pruebas de riendas, el desfile en homenaje al Cura Gaucho José Zink y los espectáculos musicales.

El secretario de Desarrollo Productivo del Municipio, Facundo Armas, destacó la convocatoria y el trabajo de los productores locales. También se refirió a las dificultades económicas que atraviesa el sector y cuestionó las demoras del Gobierno provincial en la transferencia de fondos de coparticipación.

Durante el encuentro se destacó además el aporte de TotalEnergies, cercano a los 90 millones de pesos, destinado a equipamiento e insumos para más de 200 productores de actividades frutihortícolas, porcinas, avícolas y pesqueras.

La Expo Agroproductiva volvió a reunir a empresas, instituciones educativas, productores y emprendedores, que aprovecharon las jornadas para comercializar sus productos, mostrar su trabajo y establecer nuevos contactos comerciales.