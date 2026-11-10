Avanzan las obras de pavimentación y mejoras viales en distintos sectores de Ushuaia

a Municipalidad de Ushuaia continúa con obras viales en distintos puntos de la ciudad, con trabajos que se desarrollan simultáneamente sobre las avenidas Héroes de Malvinas y Perito Moreno, además de la calle De los Ñires.

En Héroes de Malvinas se ejecuta la repavimentación del tramo comprendido entre Soberanía Nacional y la rotonda de ingreso al Valle de Andorra. Aunque se trata de un sector de la Ruta Nacional N.º 3, el Municipio asumió los trabajos para mejorar las condiciones de circulación en la zona norte de la ciudad.

Las tareas se realizan con maquinaria, personal municipal y asfalto elaborado en la planta propia, mediante el programa Fuerza Propia, que según la Municipalidad permite reducir aproximadamente un 40% los costos de ejecución.

Por otra parte, sobre la avenida Perito Moreno continúan las obras del Paseo Costero, con la instalación de infraestructura pluvial entre Quintana e Iribarne y desde allí hasta Gendarme Argentino.

También están previstos trabajos de hormigonado y ensanche de calzada, cuya ejecución dependerá de las condiciones climáticas. La intervención comprende uno de los principales corredores comerciales e industriales, donde funcionan YPF, Gendarmería Nacional, Diarco, La Anónima y el shopping Paseo del Fuego.

En tanto, sobre la calle De los Ñires avanza la pavimentación de aproximadamente 25 cuadras, mediante el sistema de contribución por mejoras y un esquema de trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos beneficiados.

Las tareas incluyen obras pluviales, preparación y compactación del suelo, además de las etapas necesarias para completar el pavimento.

Los trabajos permitirán mejorar los accesos al barrio Costa Susana y a establecimientos turísticos como Los Yámanas, Los Ñires y Los Cauquenes, en un sector de importante circulación residencial y hotelera.

Desde el Municipio señalaron que la continuidad de estas intervenciones también genera actividad para trabajadores, empresas y comercios vinculados a la construcción.