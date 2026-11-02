Ushuaia prepara la décima edición de Expo Mujer con emprendedoras y productoras locales

La ciudad de Ushuaia tendrá este fin de semana una nueva edición de Expo Mujer, el encuentro que reúne a emprendedoras, productoras, artesanas, deportistas y artistas locales. La actividad se desarrollará el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, de 15 a 21 horas, en el microestadio José “Cochocho” Vargas.

La propuesta, organizada por la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Humano de la Municipalidad, llega a su décima edición con el propósito de dar visibilidad al trabajo de las mujeres que impulsan emprendimientos y proyectos productivos en la ciudad.

Durante ambas jornadas, el público podrá recorrer los distintos stands, conocer productos y creaciones locales, además de participar de las actividades y presentaciones previstas para el encuentro.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la continuidad de la iniciativa y el esfuerzo de las participantes que sostienen sus emprendimientos.

“Detrás de cada emprendimiento hay una historia, esfuerzo, dedicación y muchas mujeres que apuestan a sus proyectos”, expresó la funcionaria, quien invitó a los vecinos a acompañar la producción local.

Por su parte, la subsecretaria Erica Fossati señaló que Expo Mujer también permite establecer vínculos entre las participantes, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades para sus actividades.

Desde la organización remarcaron que la décima edición busca reconocer el recorrido de las emprendedoras que participaron a lo largo de estos años y continuar promoviendo espacios para el desarrollo de sus proyectos.

La convocatoria está dirigida a vecinos y visitantes que deseen conocer y acompañar el trabajo de las mujeres emprendedoras de Ushuaia.