Revés para Melella: la Legislatura frenó el tratamiento de urgencia del financiamiento educativo

El gobernador Gustavo Melella sufrió este lunes un revés legislativo luego de que la Cámara provincial resolviera quitarle el tratamiento de urgencia al proyecto de Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo, una iniciativa que contempla nuevas fuentes de recaudación para sostener el sistema educativo fueguino.

La decisión fue adoptada durante una sesión especial presidida por la vicepresidenta primera de la Legislatura, María Victoria Vuoto, y contó con el respaldo de nueve parlamentarios.

El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, presentó la moción para retirar el trámite de urgencia, al sostener que la Legislatura tiene la atribución constitucional de modificar el procedimiento solicitado por el Poder Ejecutivo.

La resolución representa un cambio importante para el Gobierno provincial. El proyecto había sido enviado bajo el mecanismo previsto en el artículo 111 de la Constitución de Tierra del Fuego, que contempla su aprobación automática si el Parlamento no lo rechaza expresamente dentro del plazo correspondiente.

Con la decisión adoptada este lunes, el Ejecutivo perdió esa posibilidad y deberá conseguir los votos necesarios para aprobar la iniciativa mediante el procedimiento legislativo ordinario.

El proyecto generó diferencias entre los bloques por las nuevas fuentes de financiamiento contempladas, entre ellas modificaciones tributarias que alcanzarían a determinadas actividades económicas.

La discusión también involucra al sector docente, que reclama una respuesta a los problemas salariales, de infraestructura y de funcionamiento del sistema educativo.

La eliminación del trámite de urgencia no significa el rechazo del financiamiento educativo, sino que obliga a continuar su debate parlamentario sin la posibilidad de que la iniciativa se convierta automáticamente en ley por el vencimiento del plazo constitucional.

La Legislatura retomará el tratamiento este martes 3 de noviembre, a partir de las 12, durante la sexta sesión ordinaria.

El Gobierno deberá negociar ahora el contenido del proyecto y reunir los apoyos parlamentarios necesarios para avanzar con una ley que continúa generando diferencias respecto de cómo financiar la educación provincial.