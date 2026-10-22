Impuestazo de Melella: el Gobierno llega sin consenso a una sesión decisiva y con los plazos al límite

El gobernador Gustavo Melella llegará a una semana decisiva para su proyecto de aumento de impuestos, sin haber conseguido hasta el momento los acuerdos políticos necesarios en la Legislatura. La sesión ordinaria convocada para el próximo miércoles 28 de octubre, a las 11 horas, podría convertirse en el escenario de una fuerte discusión sobre la intención del Ejecutivo de incrementar la recaudación provincial mediante nuevas cargas tributarias.

El Gobierno mantiene la iniciativa bajo el mecanismo de urgencia, cuyo plazo se aproxima a su vencimiento durante los primeros días de noviembre. De cumplirse las condiciones constitucionales correspondientes, el proyecto podría quedar aprobado automáticamente sin necesidad de reunir los votos para una aprobación expresa.

Pese a las reuniones realizadas en comisión, el oficialismo no logró destrabar las diferencias. Somos Fueguinos, Provincia Grande, los libertarios y el Movimiento Popular Fueguino no acompañarían el proyecto tal como fue presentado, una posición que obliga al Ejecutivo a negociar modificaciones si pretende conseguir respaldo legislativo.

El principal cuestionamiento político pasa por la insistencia del Gobierno en avanzar con nuevos impuestos mientras la provincia atraviesa dificultades económicas y financieras. La discusión también alcanza las prioridades de la administración provincial, el destino de los recursos públicos y la necesidad de revisar el gasto estatal antes de trasladar mayores cargas a los contribuyentes.

De no convocarse nuevas reuniones de comisión antes del miércoles, podría realizarse un encuentro especial para analizar posibles modificaciones al proyecto o trasladarse la discusión directamente al recinto, siempre que se cumplan los procedimientos legislativos correspondientes.

En este escenario, se prevé una sesión extensa, con negociaciones y posiciones enfrentadas que podrían prolongar el debate durante buena parte de la jornada. La posibilidad de introducir cambios al texto original será uno de los aspectos centrales de la discusión.

La Resolución de Presidencia N.º 351/26 establece el cierre de asuntos para este viernes 23 de octubre, a las 13 horas, mientras que la reunión de Labor Parlamentaria se realizará el lunes 26, a las 14 horas, donde comenzará a definirse el temario de la sesión.

Melella enfrenta así una definición política que va más allá de conseguir los votos para una reforma tributaria. El Gobierno deberá justificar por qué considera necesario aumentar impuestos en un contexto de dificultades económicas y cuestionamientos sobre la administración de los recursos provinciales. Por ahora, el consenso no aparece y los plazos para resolver el conflicto son cada vez más ajustados.