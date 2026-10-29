Tierra del Fuego: este viernes comienza la temporada de pesca deportiva y el permiso anual costará $90.000

La actividad se extenderá hasta el 2 de mayo de 2027. Habrá distintas tarifas según la duración del permiso, mientras que menores de 12 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad podrán acceder sin costo.
De interés 29/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Este viernes 30 de octubre comenzará oficialmente la temporada de pesca deportiva 2026/2027 en Tierra del Fuego, que se extenderá hasta el 2 de mayo del próximo año, según lo establecido por el Ministerio de Producción y Ambiente mediante la Resolución 259/26.

La actividad estará habilitada únicamente durante las horas de luz natural y se permitirá pescar bajo las modalidades de cuchara (spinning) y mosca (flycasting), utilizando los equipos y señuelos autorizados.

En cuanto a las capturas, hasta el 1 de marzo de 2027 se podrá conservar un ejemplar por día y por pescador. Desde esa fecha será obligatoria la devolución de todas las piezas, salvo en aquellos sectores donde rigen disposiciones particulares.

Para los residentes en el país, el permiso de temporada completa tendrá un valor de $90.000, mientras que la autorización por tres días costará $39.000 y la diaria, $26.000. Los jóvenes de entre 13 y 17 años abonarán $20.000.

En tanto, los menores de hasta 12 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad podrán obtener el permiso de manera gratuita.

Las autorizaciones y reservas para acceder a determinados sectores deberán tramitarse mediante el Sistema de Administración de Permisos de Pesca de Tierra del Fuego (SAPTDF).

Los pescadores tendrán que portar su documentación personal y el permiso correspondiente durante toda la actividad. El incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en multas, suspensiones o decomiso de equipos.

También se recomienda limpiar y desinfectar los elementos de pesca para evitar la propagación del alga invasora Didymo en los ríos y lagos fueguinos.

Desde el área provincial recordaron que los permisos tendrán validez exclusivamente dentro de Tierra del Fuego y no estarán integrados al sistema patagónico.

La información sobre sectores habilitados, reglamentación y tramitación de permisos está disponible en el sitio oficial de pesca deportiva

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