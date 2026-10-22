Realizarán una jornada de actualización en pediatría para profesionales de la salud

La Municipalidad de Río Grande llevará adelante una Jornada de Actualización en Pediatría destinada a profesionales de la salud, con el propósito de mejorar la detección temprana de enfermedades poco frecuentes y evitar demoras en los diagnósticos.

La actividad, organizada por el Centro Municipal de las Infancias, dependiente de la Secretaría de Salud, se realizará este viernes 23 de octubre a las 10:30 horas en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520.

Bajo el lema “Cuando la clínica nos da pistas: cómo reconocer enfermedades poco frecuentes en pediatría”, la capacitación estará dirigida a pediatras, médicos de distintas especialidades y agentes sanitarios que trabajan con niños y adolescentes.

Durante el encuentro se abordarán signos, síntomas y manifestaciones clínicas que pueden advertir sobre patologías poco frecuentes, especialmente en pacientes cuya evolución no responde a los tratamientos o diagnósticos habituales.

La jornada incluirá el análisis de casos clínicos y situaciones de la práctica pediátrica, con herramientas para orientar los estudios médicos, reconocer posibles enfermedades y determinar cuándo resulta necesaria la intervención de un especialista.

La participación será gratuita y no requerirá inscripción previa.