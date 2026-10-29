La Municipalidad de Ushuaia acompañó la Expo ESI organizada por SUTEF

A través del CePLA y la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, el Municipio participó de una jornada destinada a promover la educación sexual integral, la salud mental y el acompañamiento de adolescentes y jóvenes.
Ushuaia29/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia participó de la Expo de Educación Sexual Integral (ESI), organizada por el Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), con distintas propuestas orientadas a la prevención, el cuidado de la salud y el reconocimiento de derechos.

La presencia del CePLA marcó el cierre de las jornadas “Pausa y Expresión”, desarrolladas durante octubre en el marco del mes de la salud mental. Las actividades incluyeron espacios recreativos, de reflexión y de encuentro para adolescentes y jóvenes.

Por su parte, la Subsecretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades instaló un espacio informativo para acercar recursos, brindar asesoramiento y compartir herramientas vinculadas con las temáticas que aborda el área.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, destacó la importancia de acompañar estas iniciativas y sostuvo que la educación sexual integral permite promover vínculos respetuosos, conocer derechos y brindar herramientas para tomar decisiones informadas.

La funcionaria también remarcó el valor del trabajo conjunto entre las distintas dependencias municipales para ampliar las actividades de prevención y acompañamiento destinadas a la comunidad.

Desde el Municipio señalaron que la participación en la Expo ESI permitió dar a conocer las acciones que desarrollan ambas áreas y fortalecer los espacios de diálogo, escucha y cuidado integral de adolescentes y jóvenes

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