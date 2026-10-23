RGA Alimentos amplía su producción con una nueva línea de cortes de cerdo fueguino

A través de Río Grande Activa, el Municipio incorporará productos porcinos elaborados con materia prima de la Misión Salesiana y procesados por la empresa Chacinados San Andrés. La iniciativa busca ampliar la oferta de alimentos locales y fortalecer la actividad de los productores de la ciudad.
Río Grande 23/10/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande, a través de Río Grande Activa, anunció la incorporación de una nueva línea de cortes de carne porcina a la oferta comercial de RGA Alimentos, mediante un acuerdo de trabajo con productores locales y la empresa Chacinados San Andrés.

La producción contará con materia prima proveniente de la Misión Salesiana, mientras que el procesamiento y envasado estará a cargo de Chacinados San Andrés, una empresa riograndense con más de 12 años de trayectoria en el sector alimenticio.

La nueva línea incluirá distintos cortes de cerdo, entre ellos carré, bondiola, solomillo, pechito, matambre, vacío, cuadril, colita de cuadril, nalga, bola de lomo y cuadrada, que serán comercializados envasados al vacío.

La incorporación de estos productos permitirá ampliar la oferta de RGA Alimentos y fortalecer la participación de productores fueguinos en el mercado local.

Desde el Municipio destacaron que la iniciativa forma parte de una política destinada a impulsar la producción de alimentos en Tierra del Fuego, promover el agregado de valor y generar nuevas oportunidades comerciales para las empresas y emprendimientos de la ciudad.

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