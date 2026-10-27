Comenzaron los trabajos de limpieza y lavado de calles tras el invierno en Ushuaia

La Municipalidad puso en marcha un operativo para retirar la tierra acumulada durante los meses de invierno. Las tareas comenzaron en las avenidas Magallanes y San Martín y continuarán durante la semana en otros sectores de la ciudad.
Ushuaia27/10/2026ShelknamsurShelknamsur

En Ushuaia comenzaron los trabajos de limpieza y lavado de las principales calles, con el propósito de retirar los sedimentos acumulados durante los meses de invierno y mejorar las condiciones de circulación.

Los trabajos comenzaron sobre la avenida Magallanes, desde la rotonda ubicada en la intersección con Ramón Barrios hasta Fadul. También se realizaron tareas de limpieza y lavado en distintas cuadras de la avenida San Martín.

El operativo cuenta con la participación de personal de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, la Secretaría de Planificación, Obras y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos, y la empresa Agrotécnica Fueguina.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, explicó que las tareas continuarán durante toda la semana y se extenderán a las calles de mayor circulación vehicular.

Según indicó el funcionario, la intención es eliminar los restos de tierra que permanecieron sobre la calzada durante los meses de bajas temperaturas y mejorar las condiciones de circulación.

Ferreyra también señaló que el cronograma se mantendrá pese a las lluvias registradas durante la noche, ya que el Municipio pretende completar la limpieza de las principales avenidas antes de avanzar hacia otros sectores.

Estas tareas forman parte de los trabajos de mantenimiento urbano que se realizan con la llegada de la primavera, luego de una temporada invernal durante la cual se acumulan tierra y sedimentos sobre las calles de Ushuaia.

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