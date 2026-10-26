La Base Aeronaval Río Grande celebró sus 77 años con un homenaje a los héroes de Malvinas

El intendente Martín Pérez participó de la ceremonia por el aniversario de la institución militar, que tuvo un papel destacado durante la Guerra de Malvinas. Durante el acto se inauguró un monumento en reconocimiento a quienes combatieron en 1982.
Río Grande 26/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Base Aeronaval Río Grande conmemoró este lunes su 77º aniversario con un acto encabezado por el capitán de navío Diego Mazza, que reunió a autoridades municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas, veteranos de guerra y representantes de distintas instituciones.

El intendente Martín Pérez acompañó la ceremonia junto al secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; y el subsecretario de Salud, Agustín Pérez.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la inauguración de un monumento dedicado a la Guerra de Malvinas, con una mención especial al teniente de navío Márquez, en reconocimiento a quienes participaron de la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Durante el encuentro, Pérez destacó la trayectoria de la Base Aeronaval y reconoció el trabajo de sus integrantes. También recordó la importancia que tuvo la unidad militar durante el conflicto de 1982 y su vínculo histórico con la comunidad de Río Grande.

A 77 años de su creación, la institución continúa siendo parte de la historia militar de Tierra del Fuego y mantiene un lugar significativo en la memoria de la Guerra de Malvinas.

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