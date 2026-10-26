La Base Aeronaval Río Grande celebró sus 77 años con un homenaje a los héroes de Malvinas

La Base Aeronaval Río Grande conmemoró este lunes su 77º aniversario con un acto encabezado por el capitán de navío Diego Mazza, que reunió a autoridades municipales, integrantes de las Fuerzas Armadas, veteranos de guerra y representantes de distintas instituciones.

El intendente Martín Pérez acompañó la ceremonia junto al secretario de Gobierno, Gastón Díaz; el secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro; y el subsecretario de Salud, Agustín Pérez.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la inauguración de un monumento dedicado a la Guerra de Malvinas, con una mención especial al teniente de navío Márquez, en reconocimiento a quienes participaron de la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Durante el encuentro, Pérez destacó la trayectoria de la Base Aeronaval y reconoció el trabajo de sus integrantes. También recordó la importancia que tuvo la unidad militar durante el conflicto de 1982 y su vínculo histórico con la comunidad de Río Grande.

A 77 años de su creación, la institución continúa siendo parte de la historia militar de Tierra del Fuego y mantiene un lugar significativo en la memoria de la Guerra de Malvinas.