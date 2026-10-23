Se viene una nueva edición del Mate Bingo con premios, sorteos y espectáculos

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres y Desarrollo Humano, organizará una nueva edición del Mate Bingo, una actividad destinada a las mujeres de la ciudad en el marco de las celebraciones por el Día de la Madre.

El encuentro se desarrollará el sábado 31 de octubre, entre las 16 y las 21 horas, en el Microestadio José “Cochocho” Vargas, con una programación que incluirá premios, sorteos, espectáculos artísticos y propuestas gastronómicas.

Las entradas serán gratuitas y estarán disponibles a partir del lunes 26 de octubre, de 10 a 17 horas, en la Casa de la Mujer, ubicada en avenida Maipú 1120.

Durante la jornada también participarán emprendedoras locales con puestos gastronómicos, donde podrán ofrecer sus productos y dar a conocer sus emprendimientos.

La propuesta municipal busca generar un espacio de recreación y encuentro para las mujeres, además de acompañar la actividad de las emprendedoras de Ushuaia y promover su desarrollo económico.