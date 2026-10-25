BiciUshuaia: $2.500 para residentes, $5.000 para turistas nacionales y $7.500 para extranjeros

La Municipalidad de Ushuaia inauguró oficialmente la temporada 2026 de BiciUshuaia con una bicicleteada que reunió a cerca de 100 participantes. La actividad se desarrolló por la pasarela Luis Pedro Fique y los sectores de la Misión Alta y Baja, con la participación de estudiantes del Colegio Sobral, integrantes de la Asociación Civil Reencontrándonos y el equipo municipal de Newcom.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó la convocatoria y confirmó que las bicicletas ya se encuentran disponibles en las seis estaciones habilitadas para el retiro y devolución de las unidades.

Los puntos de acceso están ubicados en plaza Chupetín, en el barrio 640 Viviendas; la rotonda del Polivalente de Artes; el puerto de Ushuaia; plaza Belgrano; el bar Yamanas y la rotonda del aeropuerto.

Entre las novedades de esta temporada se incorporaron nuevos sectores de circulación, como el Trencito del Fin del Mundo, el camping del CECU, el faro de playa Larga, el barrio San Martín y la zona del Pipo.

Sin embargo, el servicio no permite ingresar al Parque Nacional Tierra del Fuego ni circular por la ruta nacional 3 más allá de los carteles que delimitan el ingreso a la ciudad.

En cuanto a las tarifas, los residentes fueguinos deberán abonar $2.500 por hora, mientras que los turistas nacionales pagarán $5.000 y los visitantes internacionales $7.500. El cobro se realiza por hora completa, independientemente de que la bicicleta sea utilizada durante un período menor.

El servicio funcionará hasta el 20 de febrero de 2027, de 8 a 22 horas. A partir del 21 de febrero, el horario será de 9 a 21.

Para consultas o asistencia, los usuarios podrán comunicarse por WhatsApp con Monitoreo Bici al 2901-643617.