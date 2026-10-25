Últimos días para inscribirse al Pre Cosquín: artistas fueguinos buscan llegar al festival nacional

Los músicos y cantantes de la región tendrán tiempo hasta el jueves 29 de octubre para anotarse en la instancia clasificatoria que se realizará en Río Grande. Los seleccionados podrán participar del tradicional festival de folklore en Córdoba durante enero de 2027.
Ushuaia25/10/2026ShelknamsurShelknamsur

Continúan abiertas las inscripciones para una nueva edición del Pre Cosquín, el certamen que permite a artistas de Tierra del Fuego y la Patagonia competir por un lugar en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

Río Grande, que desde hace más de 25 años es sede de esta instancia clasificatoria, recibirá a los participantes los días 31 de octubre y 1° de noviembre en la Casa de la Cultura.

La convocatoria está dirigida a músicos, cantantes y agrupaciones de toda la región que busquen representar a la provincia en el tradicional encuentro nacional.

Los interesados podrán inscribirse hasta el jueves 29 de octubre, inclusive, enviando un correo electrónico a [email protected], donde deberán indicar la categoría en la que desean participar: Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Conjunto Instrumental o Canción Inédita.

Los artistas seleccionados accederán a la instancia final de la 55° edición del Pre Cosquín, prevista entre el 4 y el 18 de enero de 2027 en Córdoba.

Quienes obtengan su clasificación contarán con alojamiento en hotel, comidas, seguro médico y acompañamiento de personal destinado a facilitar su acreditación durante el certamen, tal como ocurrió en ediciones anteriores.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para que los talentos fueguinos puedan proyectarse a nivel nacional y llevar la música de la provincia a uno de los encuentros culturales más representativos del país.

Últimos artículos
photo_5107587512728751437_y-1

BiciUshuaia: $2.500 para residentes, $5.000 para turistas nacionales y $7.500 para extranjeros

Shelknamsur
25/10/2026
El servicio de bicicletas eléctricas inició la temporada 2026 con seis estaciones habilitadas en Ushuaia. Las unidades pueden utilizarse de manera tradicional, pedaleando como cualquier bicicleta, con asistencia eléctrica para reducir el esfuerzo físico o mediante un acelerador que permite desplazarse sin esfuerzo y alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Los fueguinos pagarán $2.500 por hora, los turistas argentinos $5.000 y los extranjeros $7.500. Además, se incorporaron nuevos recorridos en distintos sectores de la ciudad.
Te puede interesar
Lo más visto
20261020175830_590f8c39-3ce3-46d7-96bf-3443cc1afe4e (1)

Daniela Badra cuestionó un informe de la televisión chilena sobre el Cementerio de Darwin: “Nadie profanó nada”

Shelknamsur
De interés 20/10/2026
Tras regresar de las Islas Malvinas, la maratonista fueguina Daniela Badra cuestionó un informe de la televisión chilena sobre placas y recuerdos retirados del Cementerio de Darwin. Aseguró que durante su visita del 13 de octubre no encontró objetos abandonados y explicó que existe un reglamento que prohíbe colocar determinados elementos sobre las tumbas.
photo_5095908354189627334_y-1

Realizan trabajos de bacheo en distintas calles de la ciudad

Shelknamsur
22/10/2026
La Municipalidad de Ushuaia inició tareas de reparación del pavimento en varios sectores de la ciudad tras la veda invernal. Los trabajos incluyen el retiro del material deteriorado y la colocación de mezcla asfáltica para mejorar las condiciones de circulación.
photo_5107587512728751437_y-1

BiciUshuaia: $2.500 para residentes, $5.000 para turistas nacionales y $7.500 para extranjeros

Shelknamsur
25/10/2026
El servicio de bicicletas eléctricas inició la temporada 2026 con seis estaciones habilitadas en Ushuaia. Las unidades pueden utilizarse de manera tradicional, pedaleando como cualquier bicicleta, con asistencia eléctrica para reducir el esfuerzo físico o mediante un acelerador que permite desplazarse sin esfuerzo y alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora. Los fueguinos pagarán $2.500 por hora, los turistas argentinos $5.000 y los extranjeros $7.500. Además, se incorporaron nuevos recorridos en distintos sectores de la ciudad.