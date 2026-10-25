Últimos días para inscribirse al Pre Cosquín: artistas fueguinos buscan llegar al festival nacional

Continúan abiertas las inscripciones para una nueva edición del Pre Cosquín, el certamen que permite a artistas de Tierra del Fuego y la Patagonia competir por un lugar en uno de los escenarios más importantes del folklore argentino.

Río Grande, que desde hace más de 25 años es sede de esta instancia clasificatoria, recibirá a los participantes los días 31 de octubre y 1° de noviembre en la Casa de la Cultura.

La convocatoria está dirigida a músicos, cantantes y agrupaciones de toda la región que busquen representar a la provincia en el tradicional encuentro nacional.

Los interesados podrán inscribirse hasta el jueves 29 de octubre, inclusive, enviando un correo electrónico a [email protected], donde deberán indicar la categoría en la que desean participar: Dúo Vocal, Conjunto Vocal, Conjunto Instrumental o Canción Inédita.

Los artistas seleccionados accederán a la instancia final de la 55° edición del Pre Cosquín, prevista entre el 4 y el 18 de enero de 2027 en Córdoba.

Quienes obtengan su clasificación contarán con alojamiento en hotel, comidas, seguro médico y acompañamiento de personal destinado a facilitar su acreditación durante el certamen, tal como ocurrió en ediciones anteriores.

La convocatoria representa una nueva oportunidad para que los talentos fueguinos puedan proyectarse a nivel nacional y llevar la música de la provincia a uno de los encuentros culturales más representativos del país.