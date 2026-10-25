Realizan trabajos de parquizado y mantenimiento en espacios públicos

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante trabajos de mantenimiento y parquizado en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos de cara a la próxima temporada estival.

Las intervenciones se concentraron en el bulevar de Islas Malvinas, donde se realizaron tareas de corte de césped, preparación del suelo, colocación de plantines y reacondicionamiento de los espacios verdes.

También se avanzó con la incorporación de nuevas plantas en el bulevar de avenida Belgrano y en el sector de la rotonda, como parte de las acciones destinadas a mejorar el paisaje urbano.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos señalaron que estas tareas forman parte del mantenimiento habitual que se desarrolla en distintos puntos de Río Grande para conservar los espacios verdes y mejorar las condiciones de los lugares de circulación y recreación.

Los trabajos continuarán en diferentes sectores, en el marco de las acciones de acondicionamiento de la ciudad para los meses de primavera y verano.