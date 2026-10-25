Realizan trabajos de parquizado y mantenimiento en espacios públicos

Con la llegada de la temporada de verano, comenzaron las tareas de acondicionamiento de espacios verdes en distintos sectores de Río Grande. Los trabajos incluyen corte de césped, preparación del suelo y colocación de plantines en avenidas y bulevares.
Río Grande 25/10/2026ShelknamsurShelknamsur

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, lleva adelante trabajos de mantenimiento y parquizado en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios públicos de cara a la próxima temporada estival.

Las intervenciones se concentraron en el bulevar de Islas Malvinas, donde se realizaron tareas de corte de césped, preparación del suelo, colocación de plantines y reacondicionamiento de los espacios verdes.

También se avanzó con la incorporación de nuevas plantas en el bulevar de avenida Belgrano y en el sector de la rotonda, como parte de las acciones destinadas a mejorar el paisaje urbano.

Desde el área de Obras y Servicios Públicos señalaron que estas tareas forman parte del mantenimiento habitual que se desarrolla en distintos puntos de Río Grande para conservar los espacios verdes y mejorar las condiciones de los lugares de circulación y recreación.

Los trabajos continuarán en diferentes sectores, en el marco de las acciones de acondicionamiento de la ciudad para los meses de primavera y verano.

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