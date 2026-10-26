Abren inscripciones para cursos gratuitos de la Marina Mercante: cómo anotarse

La Prefectura Naval Argentina abrió la convocatoria para la formación de marineros y auxiliares de máquinas en Tierra del Fuego. Los interesados tendrán tiempo hasta el 13 de noviembre para inscribirse. La capacitación comenzará en 2027, será completamente gratuita y estará destinada a mayores de 18 años que cumplan con los requisitos establecidos.
 
De interés 26/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Escuela de Formación y Capacitación para el Personal Embarcado de la Marina Mercante de Ushuaia mantiene abiertas las inscripciones para los cursos de formación correspondientes al ciclo 2027, destinados a quienes busquen capacitarse para desarrollar actividades laborales a bordo de embarcaciones comerciales.

La convocatoria contempla dos especialidades: Marinero y Auxiliar de Máquinas. Ambas forman parte de la oferta educativa de la institución dependiente de la Prefectura Naval Argentina.

Los interesados deberán presentarse en la sede de la Prefectura Ushuaia e Islas del Atlántico Sur, ubicada en Yaganes 59, donde podrán acceder mediante un código QR al formulario de inscripción.

La documentación deberá entregarse personalmente en la Escuela de Marina Mercante, de lunes a viernes, entre las 8 y las 13 horas.

Entre los requisitos establecidos se encuentran tener al menos 18 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026, contar con título secundario completo, certificado de título en trámite o constancia de alumno regular, presentar fotocopia del DNI de ambos lados y tres fotografías tipo carnet de 4x4 centímetros con fondo celeste.

Los aspirantes deberán superar una instancia de evaluación teórica que se realizará de manera virtual y comprenderá contenidos de Educación Cívica, Física, Geografía, Matemática e Inglés.

Posteriormente, quienes avancen en el proceso tendrán que rendir pruebas prácticas de natación y remo, como parte de las exigencias para ingresar a la formación marítima.

Desde la institución recordaron que tanto la inscripción como la cursada son totalmente gratuitas y que el plazo para presentar la documentación vencerá el viernes 13 de noviembre.

La propuesta ofrece una alternativa de capacitación para quienes estén interesados en incorporarse al sector marítimo, una actividad vinculada con la navegación comercial y el movimiento portuario en Tierra del Fuego.

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