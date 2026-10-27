Abren la inscripción para acceder a 231 terrenos destinados a viviendas familiares

El intendente Martín Pérez presentó un programa de loteo público-privado que contempla la venta de terrenos en Chacra XII, con distintas alternativas de financiación. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de noviembre y podrán participar vecinos que cumplan con los requisitos habitacionales establecidos.
Río Grande 27/10/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Río Grande puso en marcha un nuevo programa de acceso a la tierra que permitirá adjudicar y vender inicialmente 231 terrenos destinados a la construcción de viviendas familiares. La iniciativa forma parte de un proyecto de urbanización que contempla un total de 600 lotes en Chacra XII.

El anuncio fue encabezado por el intendente Martín Pérez, quien explicó que el programa surge de un acuerdo celebrado con el sector privado en agosto de 2023 y busca ofrecer alternativas habitacionales ante la falta de financiamiento nacional para nuevos desarrollos urbanos.

Los terrenos tendrán una superficie de 180 metros cuadrados y estarán ubicados entre los barrios Malvinas Argentinas y Las Aves. Según informaron desde el Municipio, el proyecto contempla infraestructura y servicios para permitir el desarrollo de viviendas particulares.

Una de las características del programa es que los recursos obtenidos mediante la venta de los terrenos serán reinvertidos en las obras necesarias para completar la urbanización.

Pérez señaló que la propuesta busca facilitar el acceso a la tierra mediante valores razonables y diferentes modalidades de pago. Además, sostuvo que el Municipio ya avanzó en la urbanización de casi 1.500 lotes y tiene otros 300 próximos a entregar a beneficiarios del Banco Municipal de Tierras.

El programa establece tres alternativas de financiación: pago único con una bonificación del 15%, anticipo del 20% y saldo en 36 cuotas, o entrega inicial del 50% y el resto en 48 cuotas. También se contempla un descuento adicional del 5% para quienes acrediten más de diez años de antigüedad en el Registro de Demanda Habitacional.

El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, explicó que podrán participar vecinos que no estén inscriptos previamente en el registro municipal, siempre que cumplan las condiciones exigidas. La adjudicación se realizará mediante un sorteo con intervención de un escribano público.

Entre los requisitos figuran ser mayor de 18 años, contar con DNI argentino o residencia permanente, acreditar al menos dos años de residencia continua en Río Grande y no poseer otra solución habitacional en el país.

Tampoco podrán participar quienes hayan recibido, durante los últimos diez años, una vivienda o un préstamo habitacional otorgado por organismos públicos.

La subsecretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial, Florencia Ortiz, informó que las inscripciones se realizarán exclusivamente a través del Portal Ciudadano, desde el 27 de octubre hasta el 11 de noviembre. Los interesados deberán completar una declaración jurada digital y presentar la información requerida.

Los datos serán contrastados con registros nacionales, provinciales y municipales para verificar el cumplimiento de las condiciones.

El nuevo sistema también permitirá poner en funcionamiento el Fondo de Desarrollo Urbano, mediante el cual el dinero recaudado por la venta de terrenos será destinado a completar las obras de infraestructura en el mismo sector.

La apertura de inscripciones representa la primera etapa de un desarrollo habitacional más amplio. No obstante, el Municipio todavía deberá avanzar con las obras y el proceso de adjudicación para concretar la entrega de los terrenos a las familias beneficiarias.

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