Martín Perez respaldó el allanamiento al Puerto de Ushuaia y reclamó respeto por la autonomía provincial

Perez, respaldó la resolución judicial que ordenó un allanamiento en el Puerto de Ushuaia para permitir el ingreso de personal técnico de la Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego, luego de que se denunciaran impedimentos para realizar inspecciones en las instalaciones portuarias.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal volvió a cuestionar la intervención nacional del puerto al considerar que constituye un avance sobre las competencias y la autonomía provincial.

“La resolución judicial conocida hoy, que garantiza el ingreso de las autoridades provinciales para realizar tareas de fiscalización ambiental, es un paso importante en el reconocimiento y respeto de esas competencias”, expresó.

La medida judicial tiene como finalidad garantizar controles sobre el manejo de residuos peligrosos, las condiciones ambientales y las instalaciones del predio portuario, actualmente bajo intervención nacional.

Perez sostuvo que la defensa de la autonomía fueguina, sus instituciones y sus recursos estratégicos debe estar por encima de las diferencias políticas.

En ese marco, también retomó uno de los proyectos de infraestructura que impulsa desde Río Grande: el desarrollo de un puerto que permita ampliar la capacidad logística provincial, acompañar la actividad industrial y generar nuevas inversiones.

“No se trata de enfrentar ciudades, sino de pensar una provincia integrada, con infraestructura que potencie las capacidades de cada región”, manifestó.

Finalmente, el intendente consideró que Tierra del Fuego necesita planificación, inversiones y una política de desarrollo a largo plazo, y vinculó esa necesidad con la capacidad de la provincia para decidir sobre sus recursos y su futuro.

La declaración se conoció el miércoles, en medio de la controversia institucional por la intervención del Puerto de Ushuaia y las facultades de fiscalización que reclama el Gobierno provincial.