Ofrecen hasta 12 cuotas sin interés para regularizar deudas municipales

La Municipalidad habilitó un nuevo plan de facilidades de pago destinado a vecinos que mantienen deudas tributarias, con la posibilidad de acceder a una financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

La medida estará vigente hasta el 30 de diciembre y contempla la eliminación del 100% de los intereses acumulados, con el objetivo de facilitar la regularización de obligaciones municipales.

El beneficio alcanza al impuesto inmobiliario, automotor, servicios municipales y la tasa de obras sanitarias. También podrán incorporarse deudas que se encuentren tanto en instancia administrativa como judicial.

Los contribuyentes que adhieran al programa podrán elegir entre el débito automático o la emisión de boletas para abonar las cuotas mensualmente.

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa busca ofrecer alternativas de financiación frente a las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias, permitiéndoles regularizar sus obligaciones tributarias en condiciones más favorables.

Para acceder al plan, los interesados deberán acercarse a la sede municipal de Rosales y Luis Py o a las oficinas ubicadas en San Martín 28, primer piso.

El plazo para adherirse vencerá el próximo 30 de diciembre de 2026.