Crece la preocupación por el puerto de Ushuaia: empresas advierten que podrían perderse cruceros

La temporada de cruceros en Ushuaia comenzó a generar preocupación entre las empresas vinculadas al turismo marítimo. A través de un comunicado conjunto, representantes del sector advirtieron que los conflictos en el puerto y la ausencia de un plan de contingencia podrían poner en riesgo futuras recaladas y afectar una de las principales actividades económicas de la ciudad.

El pronunciamiento se conoció luego de los cortes registrados durante el último fin de semana de octubre en los accesos a la terminal portuaria, que provocaron inconvenientes operativos. Según las empresas, pese a las advertencias realizadas semanas atrás, todavía no se presentaron soluciones concretas que permitan garantizar el funcionamiento del muelle frente a nuevas interrupciones.

La preocupación también alcanza al mercado internacional. Los operadores señalaron que se enviaron comunicaciones a compañías navieras, organismos y medios especializados sobre posibles dificultades en la operatoria portuaria, una situación que podría afectar la confianza de las empresas que programan sus itinerarios antárticos con meses de anticipación.

El sector advirtió, además, que una eventual pérdida de recaladas tendría consecuencias económicas para Ushuaia y podría comprometer la sustentabilidad del puerto si su administración regresara a la órbita provincial.

Ante esta situación, las organizaciones solicitaron una nueva reunión con el Gobierno de Tierra del Fuego y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para acordar mecanismos que aseguren el ingreso y egreso de pasajeros, trabajadores, proveedores y vehículos.

Si bien reconocieron el derecho de los trabajadores portuarios a manifestarse, pidieron que las medidas de protesta no impidan las operaciones ni afecten a otros sectores que dependen de la actividad.

El reclamo empresarial se produce mientras continúa la intervención nacional del puerto de Ushuaia y persisten las diferencias entre las autoridades y los trabajadores.

Para las compañías vinculadas al turismo, la discusión excede la administración del muelle. La continuidad de los cruceros representa ingresos para agencias de viajes, comercios, transportistas, prestadores turísticos y numerosas actividades que dependen del movimiento de pasajeros.

Las empresas insistieron en que no buscan intervenir en las disputas políticas, sino obtener garantías para sostener la actividad. Su principal advertencia es que la falta de previsibilidad podría afectar el posicionamiento de Ushuaia como puerta de entrada a la Antártida.