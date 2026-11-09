Ushuaia celebrará el Día de la Tradición con música, baile y comidas típicas en la calle San Martín

La Municipalidad de Ushuaia, junto al Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel”, organizará este martes 10 de noviembre una nueva edición de la Peña Abierta al Aire Libre, en el marco de las celebraciones por el Día de la Tradición.

El encuentro comenzará a las 18 horas en la esquina de San Martín y Fadul, donde se presentarán grupos de danza, músicos y cantantes. También habrá una pulpería con comidas típicas y un espacio abierto para quienes quieran participar con sus expresiones artísticas.

El secretario de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, David Ferreyra, destacó que la propuesta busca reunir a las familias fueguinas alrededor de la música, las danzas y las costumbres populares.

Por su parte, Susana Navarro, presidenta del Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel”, invitó a los vecinos y artistas locales a sumarse a la jornada y compartir sus presentaciones en plena calle San Martín.

La actividad será abierta a la comunidad y estará sujeta a las condiciones climáticas, por lo que podría suspenderse en caso de mal tiempo.