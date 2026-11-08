Con la participación de 50 vecinos, renovaron la señalización vial en la Pasarela Luis Pedro Fique

Durante el viernes y sábado, la Municipalidad de Ushuaia realizó trabajos de pintura y demarcación vial en uno de los sectores más transitados de la ciudad. Las tareas contaron con la colaboración de integrantes de distintas organizaciones y estuvieron destinadas a mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y automovilistas.
Ushuaia08/11/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante jornadas de mantenimiento y puesta en valor de la Pasarela Luis Pedro Fique, con la participación de 50 personas pertenecientes a distintas organizaciones de la ciudad.

Los trabajos se realizaron durante el viernes 6 y sábado 7 de noviembre, distribuidos en tres turnos, e incluyeron la pintura de la bicisenda, sendas peatonales, pasos de cebra y reductores de velocidad.

Las tareas permitieron renovar la señalización existente, mejorar su visibilidad y reforzar las condiciones de circulación en un sector utilizado diariamente por peatones, ciclistas y conductores.

Desde el Municipio destacaron la colaboración de los vecinos y las organizaciones que participaron de las jornadas, como parte de las acciones destinadas al mantenimiento y cuidado de los espacios públicos.

La intervención se desarrolló mediante un trabajo conjunto entre personal municipal y organizaciones de la comunidad, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y conservar uno de los espacios de circulación de la ciudad.

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