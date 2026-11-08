Pese al feriado, la Cámara de Comercio pidió abrir los negocios este lunes para sostener las ventas

La Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia pidió a los comerciantes que evalúen abrir sus negocios este lunes 9 de noviembre, feriado nacional establecido por la visita del papa León XIV al país.

La convocatoria responde a la necesidad de sostener las ventas en un contexto económico complicado para el sector, donde cada jornada de actividad representa una oportunidad para afrontar los costos de funcionamiento de los establecimientos.

Desde la entidad señalaron que mantener los locales abiertos permitirá atender a vecinos y turistas, impulsar el consumo y aprovechar el movimiento comercial del fin de semana largo.

La Cámara aclaró que la adhesión es voluntaria y que cada comerciante deberá organizar la atención de acuerdo con sus posibilidades y respetando la legislación laboral vigente.

También alentó a los propietarios a comunicar sus horarios de funcionamiento para que los consumidores conozcan qué negocios estarán disponibles durante el feriado.

La convocatoria se produce en momentos en que la propia institución viene advirtiendo sobre el aumento de los costos fijos y las dificultades de numerosos establecimientos para sostener su actividad.