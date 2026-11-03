Chile sigue de cerca la crisis del puerto de Ushuaia: con Kast, Punta Arenas y Puerto Williams buscan captar más cruceros e inversiones millonarias

Mientras el gobierno de Gustavo Melella mantiene su disputa con los interventores nacionales, en Chile observan los conflictos del puerto de Ushuaia y amplían su capacidad para recibir cruceros antárticos. Bajo la presidencia de José Antonio Kast, Punta Arenas y Puerto Williams avanzan con inversiones millonarias y atraen a compañías internacionales. Puerto Williams aumentó un 39,5% sus recaladas y las autoridades chilenas proyectan superar las 90 operaciones en la Provincia Antártica Chilena.
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La crisis del puerto de Ushuaia ya tiene repercusión en Chile, donde Punta Arenas y Puerto Williams avanzan con inversiones para captar una mayor participación del turismo antártico. Mientras el gobierno de Gustavo Melella mantiene su enfrentamiento con los interventores nacionales, los conflictos sindicales y las dificultades operativas generan preocupación entre las empresas turísticas fueguinas.

El diario chileno El Pingüino publicó el 2 de noviembre la advertencia de cinco cámaras empresariales de Ushuaia sobre posibles desvíos de cruceros hacia Punta Arenas ante los bloqueos en los accesos portuarios.

La preocupación coincide con el crecimiento de Puerto Williams, que pasó de 38 a 53 recaladas durante la temporada 2025-2026, un incremento del 39,5%. Las autoridades chilenas proyectan superar las 90 operaciones en el próximo período en la Provincia Antártica Chilena.

A pocos kilómetros de Ushuaia, Puerto Williams ejecuta una inversión cercana a los 22.000 millones de pesos chilenos para ampliar su muelle multipropósito. También desembarcó Silversea, perteneciente a Royal Caribbean Group, con un hotel de 150 habitaciones destinado a pasajeros de expediciones antárticas que pueden operar sin pasar por la capital fueguina.

Punta Arenas, por su parte, amplió el muelle Arturo Prat para recibir embarcaciones de hasta 300 metros. La región de Magallanes cerró la última temporada con 177 recaladas y aproximadamente 64.700 pasajeros, consolidando su actividad turística y marítima.

Estas inversiones, varias iniciadas antes de la llegada de José Antonio Kast a la presidencia, fortalecen la capacidad de Chile para competir por un negocio que genera ingresos millonarios en hotelería, transporte, gastronomía y abastecimiento.

 Melella y los antecedentes que dieron lugar a la intervención nacional

La disputa por el puerto de Ushuaia no comenzó con la llegada de los interventores nacionales. La administración provincial acumulaba cuestionamientos por el mantenimiento de la infraestructura, la ejecución de obras y el manejo de los recursos portuarios.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación fundamentó la intervención dispuesta en enero en los cuestionamientos sobre el estado de la infraestructura, la ejecución de obras y el manejo de los recursos portuarios. Melella rechazó la medida, aunque las observaciones también dejaron abierta la discusión sobre las responsabilidades de su administración y los problemas acumulados durante gestiones provinciales anteriores.

A la controversia se sumaron protestas y bloqueos que motivaron el reclamo de cinco cámaras empresariales, preocupadas por las consecuencias que podrían tener nuevas interrupciones para la temporada de cruceros.

Ushuaia mantiene más de 590 recaladas previstas para 2026-2027 y continúa siendo una de las principales puertas de acceso marítimo a la Antártida. Sin embargo, el crecimiento de Puerto Williams confirma que las compañías internacionales ya disponen de alternativas para desarrollar operaciones desde Chile.

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