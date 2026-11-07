Ushuaia se prepara para su primer simulacro de tsunami: Defensa Civil advierte que el riesgo es bajo, pero existe

La ciudad ya no puede descartar un tsunami. El miércoles 11 de noviembre, más de 25.000 personas podrían participar del primer simulacro. A las 9 sonarán las sirenas durante tres minutos y unas 9.000 personas deberán evacuar hacia la Cota 30. El resto de la ciudad realizará ejercicios sísmicos ante una amenaza que, aunque poco probable, ya no se considera imposible.
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Ushuaia realizará por primera vez un simulacro de tsunami, una medida preventiva que responde a una nueva evaluación de los riesgos naturales de la ciudad.

El director de Defensa Civil municipal, Cristian Álvarez, explicó que, a partir de información del CADIC, universidades y organismos especializados de Chile, la posibilidad de un tsunami dejó de considerarse nula y pasó a ser baja.

Durante una entrevista con FM Espectáculo 93.1, el funcionario aclaró que no se busca generar alarma, sino preparar a los vecinos ante una eventual emergencia.

El operativo se concentrará en un sector comprendido entre Prefectura Naval, Maipú, Laserre, Gobernador Paz, Damiana Fique y Kuanip. Las instituciones ubicadas dentro de ese perímetro deberán evacuar hacia la denominada cota 30, establecida sobre la calle Gobernador Paz.

El ejercicio comenzará a las 9 de la mañana con sirenas que sonarán durante tres minutos. Se estima que unas 9.000 personas participarán de la evacuación costera, mientras que el resto de la ciudad realizará los habituales simulacros sísmicos a las 9, 15 y 20 horas.

Álvarez señaló que participarán establecimientos educativos, comercios y organismos públicos, con una movilización general que podría superar las 25.000 personas.

También recordó la importancia de contar con una mochila de emergencia, identificar sectores seguros dentro de las viviendas y conocer cómo actuar durante un movimiento sísmico.

Desde Defensa Civil insistieron en que la posibilidad de un tsunami continúa siendo baja, aunque consideran necesario incorporar este riesgo a la planificación preventiva de una ciudad ubicada en una región de actividad sísmica.

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