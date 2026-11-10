Más de 700 personas participaron de la correcaminata de LUCCAU para concientizar sobre el cáncer

La tercera edición de “Movete” reunió a corredores y caminantes de todas las edades en recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros. La actividad contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Ushuaia y buscó promover la prevención del cáncer, los controles médicos y la vida saludable.
Ushuaia10/11/2026ShelknamsurShelknamsur

Más de 700 personas participaron este domingo de la tercera edición de la correcaminata “Movete”, organizada por LUCCAU con el acompañamiento del Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia.

La jornada reunió a familias, corredores y vecinos que se sumaron a las distintas distancias propuestas por la organización, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana del cáncer y los controles médicos.

La presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán, destacó la convocatoria y señaló que “es muy importante acompañar este tipo de iniciativas, donde el deporte se convierte también en una herramienta para generar conciencia, promover el cuidado de la salud y fortalecer los vínculos comunitarios”.

Las actividades comenzaron con la bienvenida de LUCCAU y una entrada en calor coordinada por Natalia Allegro. Luego se desarrollaron los recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros, con participantes de distintas edades.

Al finalizar, la profesora Stella Maris Latorre estuvo a cargo de una actividad de yoga para la recuperación de los corredores. También hubo sorteos y entrega de premios a quienes ocuparon los primeros puestos.

En los 10 kilómetros, Víctor Marchisio obtuvo el primer lugar masculino, mientras que Cindy Ríos encabezó la clasificación femenina. En los 5 kilómetros se impusieron Dante Caro y Eva Rojas Rojas, y en los 3 kilómetros los primeros puestos fueron para Cristian Ariel García y Susan Oyarzo.

Desde el Instituto Municipal de Deportes destacaron el trabajo conjunto con LUCCAU y la participación de la comunidad en una jornada que combinó actividad física, solidaridad y concientización sobre el cáncer.

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