La deuda provincial de $18.000 millones pone en riesgo el plan de obras para 2027

La secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, advirtió que los fondos de coparticipación que adeuda el Gobierno provincial equivalen al 90% de la inversión prevista para nuevas obras durante el próximo año. La falta de recursos ya obligó al Municipio a postergar trabajos y modificar los plazos de ejecución.
Río Grande 13/11/2026ShelknamsurShelknamsur

La deuda de coparticipación que mantiene el Gobierno de Tierra del Fuego con la Municipalidad de Río Grande continúa generando dificultades para la ejecución de obras públicas. Así lo expuso la secretaria de Obras Públicas, Silvina Mónaco, durante la presentación del Presupuesto 2027 ante el Concejo Deliberante.

La funcionaria confirmó que la deuda provincial asciende a $18.000 millones, una cifra que representa casi el 90% de los $20.105 millones contemplados para el Plan de Obras Municipal del próximo año.

Mónaco explicó que durante 2026 la falta de fondos obligó a modificar cronogramas, postergar intervenciones y reorganizar las prioridades. Advirtió, además, que la situación podría repetirse si el Ejecutivo provincial no regulariza las transferencias pendientes.

“Una cosa es hacer un presupuesto de obra pública y otra muy distinta es poder ejecutar esa obra”, sostuvo la secretaria, al remarcar que la disponibilidad de recursos resulta indispensable para cumplir con los compromisos asumidos.

Para 2027, la Secretaría de Obras Públicas contará con una partida superior a los $54.000 millones. Aproximadamente el 63% estará destinado al mantenimiento de la infraestructura existente, mientras que $20.105 millones se reservarán para nuevas intervenciones.

Entre las responsabilidades del área se encuentran la producción y distribución de agua potable, el tratamiento de efluentes cloacales, el mantenimiento vial, los espacios públicos y la conservación de edificios municipales.

La planificación también contempla trabajos antes y después de la temporada invernal, además de la continuidad de proyectos como el Natatorio Municipal y la Carpa de la Dignidad.

Mónaco señaló que las dificultades económicas, la crisis industrial y la caída de la recaudación municipal complican todavía más la administración de los recursos.

En ese contexto, la funcionaria dejó en claro que el cumplimiento del Plan de Obras 2027 dependerá de los fondos efectivamente disponibles, mientras el Municipio continúa reclamando al Gobierno provincial la regularización de la deuda de coparticipación.

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