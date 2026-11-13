Continúan abiertas las inscripciones para realizarse controles gratuitos de próstata

En el marco de la campaña Noviembre Azul, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo la prevención y detección temprana del cáncer de próstata mediante controles médicos gratuitos en distintos centros de salud de la ciudad.

La iniciativa está dirigida a hombres y diversidades mayores de 45 años, quienes podrán acceder a consultas con especialistas en Urología y pruebas de detección sin costo.

Las atenciones comenzarán el lunes 16 de noviembre y se realizarán en tres establecimientos municipales: el Centro Municipal de Salud N.º 1, ubicado en Luisa Rosso 779; el Centro Municipal de Salud N.º 3, en El Alambrador 212; y el Centro de Especialidades Médicas, situado en San Martín 28, tercer piso.

Desde el Municipio recordaron la importancia de realizar controles preventivos, ya que el cáncer de próstata puede desarrollarse sin presentar síntomas en sus primeras etapas. La detección temprana permite identificar posibles alteraciones y evaluar los tratamientos correspondientes.

Las personas interesadas deberán completar previamente el formulario de inscripción disponible de manera online.

Inscripciones: https://bit.ly/4ikdAwH

La campaña forma parte de las actividades de Noviembre Azul, destinadas a promover el cuidado de la salud y facilitar el acceso a controles médicos preventivos.